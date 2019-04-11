Формирование иллюзий и оттепельных ожиданий должно уравновешиваться образом суровой, но справедливой власти. И наоборот

Не прошло и пары дней с момента изменения меры пресечения фигурантам дела «Седьмой студии» с домашнего ареста на подписку о невыезде, как органы следствия, ведущие дело Майкла Калви, выступили с ходатайством о переводе его из СИЗО под домашний арест. Высшие указания о смягчении уголовных репрессий, ретранслированные в одном из эфиров Дмитрия Киселева как процедура «выдавливания маленького Сталина», приняты к реализации. Хотя, разумеется, никто не гарантирует, что приговоры в обоих случаях окажутся оправдательными. Любые уступки, тем более ориентированные на прощупывание реакции общественного мнения, имеют свои границы.

Бизнес-климат

В случае с Кириллом Серебренниковым слишком уж депрессивным кому-то мог показаться морально-психологический климат даже в среде лояльной творческой и коммерческой интеллигенции. В случае же с Калви бизнес-сообщество начало уже организацию непышных поминок по инвестиционному климату. А может быть, надо было снять впечатление ужаса без конца от арестов Михаила Абызова и Виктора Ишаева, по поводу которых даже в весьма высоких кабинетах головы сломали — кому же это в принципе нужно, кто конечный бенефициар?

Российская экономика, становящаяся все более автаркичной, причем сознательно автаркичной, с постановкой задач по импортозамещению, опорой на собственные силы и прочими архаичными способами поднятия национального духа, все-таки испытывает голод на инвестиции. А также серьезнейшие имиджевые проблемы. Дело же Калви стало еще одним внятным доказательством, что Россия как реципиент инвестиций токсична. Бизнес-климат здесь зависит от, деликатно выражаясь, внеэкономических факторов — активности ФСБ, МВД, Следственного комитета, прокуратуры.

К чему это может привести, нетрудно представить. И так уже, по данным ЦБ, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в нефинансовый сектор в 2018 году сократились на $6,5 млрд. Это наихудший результат с 1997 года. Санкции санкциями, но есть еще множество факторов, которые, согласно многочисленным опросам отечественного и иностранного бизнеса, препятствуют увеличению объема ПИИ. Как, впрочем, и в целом частных инвестиций. Например, респонденты исследования «Неполитические реформы» экспертов Московского центра Карнеги Андрея Мовчана и Дениса Волкова говорили, что притоку иностранных инвестиций мешает агрессивная внешняя политика Москвы, повышенные риски владения российскими активами, нестабильность правил игры, незащищенность права собственности, вмешательство государства в дела частного сектора, коррупция, враждебность чиновников, короткий горизонт планирования.