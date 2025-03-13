ФСБ предотвратила рассылку бомб военным и чиновникам под видом парфюма
В Свердловской области задержали россиянина, который отправлял по почте парфюмерные наборы со взрывными устройствами, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По данным ведомства, мужчина действовал по заданию спецслужб Украины.
Посылки предназначались участникам военной операции и госслужащим, «оказывающих помощь военным подразделениям» в зоне боев.
В аэропорту Челябинска силовики нашли пять замаскированных под подарочные наборы посылок с самодельной взрывчаткой, их обезвредили взрывотехники.
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