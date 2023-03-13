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Власти поддержали идею ввести значки в качестве элемента формы в школе

Минпросвещения концептуально поддержало идею об использовании значков в школьной форме
Разработку и утверждение дизайна значков для школьной формы проработают с движением детей и молодежи «Движение первых», заявили в министерстве
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Министерство просвещения поддержало использование значков в качестве элемента школьной формы в России, пишет ТАСС со ссылкой на ответ замминистра Андрея Корнеева автору идеи — депутату Госдумы Яне Лантратовой.

«Вопросы разработки и утверждения дизайна значков Минпросвещения России будут дополнительно проработаны совместно с Российским движением детей и молодежи «Движение первых», — сообщил он.

Также Корнеев сообщил, что у школ уже сейчас есть возможность в своих документах устанавливать значки как элемент формы для учащихся.

РБК направил запрос в пресс-службу Минпросвещения России.

С идеей ввести школьные значки к министру просвещения Сергею Кравцову обратилась заместитель главы думского комитета по просвещению Яна Лантратова. Их ношение, считает она, стало бы важным элементом воспитания, «предметом гордости подрастающего поколения, атрибутом патриотизма, высоких моральных принципов, как было в Советском Союзе».

В России сейчас нет обязательных требований к школьной форме. В Минпросвещения заявляли, что унифицированная форма — не обязанность, а право, которым воспользовались уже 37 регионов. В то же время министерство предложило закрепить за школами обязанность утверждать требования к внешнему виду учеников.

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