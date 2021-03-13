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Власти решили оставить световые тоннели на улицах Москвы

Навесные гирлянды и световые тоннели, которые были установлены на улицах города к новогодним праздникам, будут демонтированы в апреле. В этом году Москву на Новый год украшали 4 тыс. декоративных конструкций, сообщил заммэра
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Новогодние световые конструкции, которые были установлены на улицах и площадях Москвы, останутся до 1 апреля. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«В этом году по решению мэра Москвы [Сергея Собянина] работу этих конструкций продлили до 1 апреля», — сказал он (цитата по ТАСС).

Как отметил Бирюков, обычно световые конструкции оставляют до марта, поскольку зимой рано темнеет, а они, в свою очередь, служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей города.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Заммэра напомнил, что с улиц и площадей столицы после праздников уже убрали почти 1 тыс. новогодних елей и часть декоративных конструкций. После 1 апреля, как сообщил Бирюков, начнут демонтировать оставшиеся арки, навесные гирлянды, световые тоннели и светящиеся шары. Затем украшения доставят на специальные склады, где они будут храниться до следующих праздников, добавил он.

Бирюков рассказал, что в этом году Москву на новогодние праздники украшали около 4 тыс. различных декоративных конструкций.

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Фото:РИА Новости

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По подсчетам РБК, на празднование Нового года власти Москвы заложили рекордно маленькую сумму — 366,4 млн руб. Годом ранее Москва потратила на подготовку города к Новому году более 914 млн руб., в 2018-м — почти 972 млн руб.

На новогоднее оформление города было заложено 109,6 млн руб. Еще 92,7 млн было потрачено на закупку подарков, 68,8 млн — на организацию концертов, 39,1 млн — на закупку сувениров, 29,8 млн — на фейерверк, а 26,4 млн — на новогодние елки.

Вместе с тем на организацию, содержание и праздничное оформление крупных московских катков власти заложили в полтора раза больше средств (552,7 млн), чем на праздничное оформление столицы. Годом ранее на катки было потрачено 825 млн руб.

Автор
Михаил Юшков
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