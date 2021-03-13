Власти решили оставить световые тоннели на улицах Москвы

Навесные гирлянды и световые тоннели, которые были установлены на улицах города к новогодним праздникам, будут демонтированы в апреле. В этом году Москву на Новый год украшали 4 тыс. декоративных конструкций, сообщил заммэра

Фото: Андрей Любимов / РБК

Новогодние световые конструкции, которые были установлены на улицах и площадях Москвы, останутся до 1 апреля. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«В этом году по решению мэра Москвы [Сергея Собянина] работу этих конструкций продлили до 1 апреля», — сказал он (цитата по ТАСС).

Как отметил Бирюков, обычно световые конструкции оставляют до марта, поскольку зимой рано темнеет, а они, в свою очередь, служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей города.

Заммэра напомнил, что с улиц и площадей столицы после праздников уже убрали почти 1 тыс. новогодних елей и часть декоративных конструкций. После 1 апреля, как сообщил Бирюков, начнут демонтировать оставшиеся арки, навесные гирлянды, световые тоннели и светящиеся шары. Затем украшения доставят на специальные склады, где они будут храниться до следующих праздников, добавил он.