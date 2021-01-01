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В Москве проверят работу елочных базаров

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Столичная госинспекция по недвижимости 20 декабря начнет проверку размещения более 300 елочных базаров Москвы. Об этом говорится в сообщении инспекции, поступившем в РБК.

Чтобы успешно пройти проверку, базары должны соответствовать требованиям мэрии к площади и месту размещения, определенного специальной схемой. Всего в столице в этом году предусмотрена работа 313 елочных базаров (в прошлом — 228).

На елочных базарах, как и на любом торговом объекте в столице, должен соблюдаться масочно-перчаточный режим, заявил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, слова которого приводит госинспекция по недвижимости. Контроль за соблюдением норм будет осуществлять Роспотребнадзор, который может оштрафовать за нарушения как продавцов, так и посетителей.

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Елочные базары в столице будут работать до 31 декабря. В продаже будут елки и сосны из Пермского края, а также ели из Дании. Все площадки будут иметь одинаковый внешний вид, утвержденный комитетом по архитектуре и градостроительству.

Ранее в МЧС в целях пожарной безопасности рекомендовали поставить дома искусственную ель. При этом в ведомстве отмечали, что невоспламеняющихся елок не существует.

Согласно исследованию компании Ozon, в среднем россияне тратят на новогоднюю елку 6,8 тыс. руб. При этом минимальная стоимость набора, состоящего из елки, игрушек и украшений для дома, по данным компании, составляет около 1 тыс. руб.

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