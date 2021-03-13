Глава ВОЗ заявил о многомиллиардном недофинансировании борьбы с COVID-19

Международному проекту ACT Accelerator, который включает программы бесплатных поставок вакцин, средств диагностики и защиты в бедные страны, не хватает $22 млрд

Фото: Christopher Black / WHO / Reuters

Международное партнерство ACT Accelerator, запущенное Всемирной организацией здравоохранения почти год назад для борьбы с пандемией COVID-19, не хватает финансирования более чем на $22 млрд. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

«На данный момент на ACT Accelerator выделено $11 млрд, но мы все еще сталкиваемся с дефицитом финансирования в размере $22,1 млрд», — сказал глава организации.

По его словам, дефицит составляет лишь малую часть от $13 трлн, которую, по оценкам МВФ, страны по всему миру израсходовали на борьбу с коронавирусом. И чем дольше сохраняется это недофинансирование, «тем труднее его становится понять».

«Появление новых вариантов вируса, ограниченное количество вакцин, задержка в освоении новых средств диагностически заболевания, а также отсутствие финансирования для поддержки распространения этих средств являются серьезной проблемой для глобального контроля над пандемией», — подчеркнул глава ВОЗ, призвав страны профинансировать ACT Accelerator и назвав его лучшей инвестицией в восстановление мировой экономики.