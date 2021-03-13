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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 марта

В феврале смертность в Москве снизилась, в Рио ужесточили ограничения, а в Европе призывают их смягчить. Актуальные новости о коронавирусе — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
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Заразились
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Умерли
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0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

В России за последние сутки диагностировали 9908 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 4,3 млн. Выздоровели более 3,9 млн (плюс 12,8 тыс. за сутки), умерли более 91,6 тыс. человек (плюс 475 за сутки).

Год с COVID-19: как все было и что изменилось навсегда — в спецпроекте РБК

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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  • Количество смертей от коронавирусной инфекции в Москве в феврале снизилось более чем в два раза по сравнению с январем этого года. Превышение числа смертей в январе по сравнению с тем же периодом прошлого года составило 5434 случая, а в феврале — 2677 случаев. Рост числа смертей по сравнению с прошлым годом составил в январе 49%, в феврале — 27%.
  • Россия становится объектом большого количества «фальши и лжи» касательно отечественной вакцины от коронавируса и усилий России в борьбе с COVID-19, заявила представитель МИДа Мария Захарова. Она добавила, что Россия не собирается политизировать вопрос вакцин от коронавируса и раздувать «инфодемию».

«Спутник V» и AstraZeneca стали самыми популярными вакцинами в СНГ
Политика
Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

  • Иммунитет к коронавирусной инфекции после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» вырабатывается устойчиво, но медленно, на 42-й день после первой инъекции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

  • Те, кто переболел распространенными в России вариантами коронавируса SARS-CoV-2, уже не заразятся «британским» штаммом, уверены в Роспотребнадзоре.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 118,2 млн человек, из них 2,6 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 119 млн человек, свыше 2,64 млн скончались.

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  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 29,3 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (11,363 млн), на третьем — Индия (11,333 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Великобритания (4,2 млн). Более 4 млн зараженных обнаружили также во Франции.

  • Международному партнерству ACT Accelerator, запущенному Всемирной организацией здравоохранения почти год назад для борьбы с пандемией COVID-19, не хватает финансирования более чем на $22 млрд, заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
  • Власти Рио-де-Жанейро ужесточают ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса. Среди ограничений — запрет на появление на улицах в ночное время без необходимости (комендантский час будет действовать с 23:00 до 05:00) и закрытие ресторанов и баров после 23:00. В разрешенное время заведения общепита должны быть заполнены лишь наполовину.
  • Сразу несколько стран Евросоюза призвали смягчить ограничения на въездной туризм, установленные властями ЕС в связи с пандемией COVID-19, сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники. Собеседники агентства не уточнили, о каких именно странах идет речь, однако это были государства, в жизни которых туристическая отрасль играет важную роль. В частности, предлагается впускать на территорию ЕС туристов, имеющих отрицательный тест на коронавирус, переболевших инфекцией или же привившихся от нее.
  • Из-за сложившихся условий и ограничений поездок по Европе «Диснейленд» в Париже не откроется 2 апреля, как ранее планировалось. Новая дата пока не определена.
    Распространение коронавируса Covid-19 в мире
    Количество подтвержденных случаев заражения
    <1000
    0
    <100 000
    0
    <500 000
    0
    <1 000 000
    0
    от 1 000 000
    0
    Источник: JHU
    Данные по миру i
Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев, Дада Линделл, Наталья Демченко
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