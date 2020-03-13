Спикер Рады анонсировал полное закрытие авиасообщения из-за коронавируса
Украина полностью закроет пассажирское авиасообщение из-за распространения коронавируса, сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире программы «Противостояние. Предисловие» на телеканале NEWSONE.
По его словам, мера начнет действовать с полуночи 17 марта.
Разумков отметил, что будут разработаны механизмы возврата граждан Украины, которые находятся за границей.
«Сухопутное и морское сообщения будут продолжать работать, и граждане нашей страны смогут вернуться на родину», — сказал Разумков.
Ранее в пятницу на срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) было решено закрыть украинскую границу для въезда всех иностранцев. Пока мера вводится на две недели, впоследствии она может быть продлена в зависимости от ситуации с коронавирусом.