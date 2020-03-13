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Спикер Рады анонсировал полное закрытие авиасообщения из-за коронавируса

Ограничение начнет действовать с полуночи 17 марта, сказал спикер Верховной рады. Сухопутное и морское сообщение пока будут продолжать работать
Фото: Анна Марченко / ТАСС

Украина полностью закроет пассажирское авиасообщение из-за распространения коронавируса, сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире программы «Противостояние. Предисловие» на телеканале NEWSONE.

По его словам, мера начнет действовать с полуночи 17 марта.

Разумков отметил, что будут разработаны механизмы возврата граждан Украины, которые находятся за границей.

«Сухопутное и морское сообщения будут продолжать работать, и граждане нашей страны смогут вернуться на родину», — сказал Разумков.

Ранее в пятницу на срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) было решено закрыть украинскую границу для въезда всех иностранцев. Пока мера вводится на две недели, впоследствии она может быть продлена в зависимости от ситуации с коронавирусом.

Также правительство рекомендовало гражданам Украины ограничить поездки за рубеж. Все возвращающиеся из других стран украинцы будут помещены под медицинское наблюдение.

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Накануне на территории Украины начали действовать меры по борьбе с распространением коронавируса. Введен карантин в учебных заведениях на три недели, запрещено проведение массовых мероприятий численностью более 200 человек. Помимо этого, власти страны выделят более 270 млн руб. для закупки средств индивидуальной защиты, а также установят в аэропорту Борисполя инфракрасное оборудование для проверки пассажиров.

Ранее в пятницу на Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса. Умерла жительница Житомирской области, которой было более 70 лет. Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что она вернулась из Польши.

На Украине остаются еще два человека, инфицированных коронавирусом, сообщает Минздрав страны. Оба зараженных — в Черновицкой области.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, авиасообщение, Украина
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