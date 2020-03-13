Спикер Рады анонсировал полное закрытие авиасообщения из-за коронавируса

Также правительство рекомендовало гражданам Украины ограничить поездки за рубеж. Все возвращающиеся из других стран украинцы будут помещены под медицинское наблюдение.

Накануне на территории Украины начали действовать меры по борьбе с распространением коронавируса. Введен карантин в учебных заведениях на три недели, запрещено проведение массовых мероприятий численностью более 200 человек. Помимо этого, власти страны выделят более 270 млн руб. для закупки средств индивидуальной защиты, а также установят в аэропорту Борисполя инфракрасное оборудование для проверки пассажиров.

Ранее в пятницу на Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса. Умерла жительница Житомирской области, которой было более 70 лет. Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что она вернулась из Польши.

На Украине остаются еще два человека, инфицированных коронавирусом, сообщает Минздрав страны. Оба зараженных — в Черновицкой области.