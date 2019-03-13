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Орешкин поменял позицию по методике расчета реальных доходов россиян
Глава Минэкономразвития пришел к выводу, что Росстату все же нужно изменить методологию. Ранее Росстат критиковал Антон Силуанов, недовольный расчетом показателя реальных доходов
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Росстат рассмотрит возможность изменения методики расчета реальных доходов россиян. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, пишут «Ведомости».

В декабре 2018 года первый вице-премьер Антон Силуанов подверг критике работу Росстата из-за показателя реальных располагаемых доходах. «Как он считается, знает, наверное, только Росстат. Качество счета [реальных доходов] ужасное. Реальные зарплаты, которые составляют большую часть реальных доходов населения, как считаются, более-менее понятно и достоверно. Что касается расчета реальных доходов населения, большие очень претензии», — заявил он.

На следующий день Орешкин ответил на критику ведомства, заявив, что методология Росстата соответствует мировым стандартам и не нуждается в пересмотре. При этом министр заявил, что методику расчета «менять не нужно.

Реальные доходы россиян, рассчитываемые Росстатом, снижаются уже пятый год подряд. По итогам 2018 года они сократились на 0,2%. При этом по прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы населения в 2018 году должны были вырасти ​на 3,4%. В 2017 году сокращение составило 1,7%, в 2016-м — 5,8%, в 2015 году — 3,2%, в 2014-м — 0,7%. В начале 2019 года показатель продолжил падение: в январе реальные доходы снизились на 1,3% по сравнению с январем 2018 года.

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Совокупный объем доходов населения считается Росстатом не напрямую (прямой расчет в условиях сложной экономики практически невозможен), а путем суммирования расходов, сбережений, а также изменения денежной наличности на руках у населения. Недостающая сумма записывается в «прочие доходы» и является балансирующей строкой. Это значит, что в случае занижения или завышения объема расходов и сбережений автоматически занижаются или завышаются доходы. Но в российских реалиях расходы и сбережения скорее занижаются, отмечал департамент исследований и прогнозирования ЦБ в 2018 году. Во-первых, из-за неучета покупок в зарубежных онлайн-магазинах, во-вторых, из-за недоучета вложений в инструменты доверительного управления и, в-третьих, из-за недооценки вложений в недвижимость (например, через договоры долевого участия).

Авторы: Георгий Тадтаев, Иван Ткачёв
Теги: Максим Орешкин, статистика, Росстат
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