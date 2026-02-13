 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Лидерами роста цен, кроме огурцов, стали газеты и завещание у нотариуса

Росстат: в январе подорожали огурцы, газеты и удостоверение завещания
По данным Росстата, огурцы в январе подорожали на треть, а удостоверение завещания — почти на 15%. Также цены выросли на туризм, посещение культурных мест, покупку газет и капремонт
Фото: New Africa / Shutterstock
Фото: New Africa / Shutterstock

В январе из продуктов сильнее всего в России подорожали огурцы, а из услуг — удостоверение завещания, следует из данных Росстата, которые есть у РБК. Цены на огурцы выросли на треть (32,7%) за месяц, а завещание у нотариуса — на 14,9%.

В целом инфляция в России в январе 2026 года составила 1,62% по сравнению с 1,23% годом ранее. Росстат отслеживает потребительскую корзину (более 550 товаров и услуг) для расчета инфляции.

Продовольственные товары в январе подорожали на 1,95%. Помимо огурцов, выросли цены на помидоры (+18%), картофель (+9,4%), виноград (+8,9%) и морковь (+7,9%). Сахар подешевел на 0,4%, сладкий перец — на 2,2%.

В сфере услуг цены в среднем выросли на 2,33%. Помимо удостоверения завещания, подорожало оформление доверенности (11,3%). Также больше всего увеличились взносы на капремонт (+11,8%).

Индекс потребительских цен (ИПЦ) отражает изменение во времени стоимости потребительской корзины — набора продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, потребляемых средним домохозяйством. Служит основным индикатором инфляции. Если индекс больше 100%, то это инфляция, если меньше — дефляция.

Изменилась и стоимость отдельных услуг внутреннего туризма. Отдых на Черноморском побережье России подорожал на 10,8%, билеты в кинотеатры прибавили 4% в цене, в музеи и на выставки — 3,5%, в театры — 2,2%

Непродовольственные товары в целом прибавили 0,61%. Цены на газеты выросли на 5,3%, флеш-накопители подорожали на 4,7%, ювелирные изделия — на 2,5%. Бензин стал дороже на 1,4%. Годовая инфляция в январе составила 6%, сказано в документе.

Взлет цен на огурцы. Инфографика
Экономика
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Согласно данным Росстата за 9 февраля, 1 кг свежих огурцов вырос в цене с конца декабря 2025 года на 50,2%, что сделало их самым сильно подорожавшим потребительским товаром среди измеряемых службой. На втором месте с большим отрывом свежие помидоры (22,3%), на третьем — картофель (13,3%).

В январе Росстат сообщал, что в России за год сильнее всего подешевели овощи и электроника, а подорожали услуги с документами и приемы ветеринаров. Рост цен коснулся образования, стоматологии и отдельных видов коммунальных услуг, выросли цены на транспорт.

