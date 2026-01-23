 Перейти к основному контенту
0

В Росстате раскрыли, что подорожало и подешевело за 2025 год

В России за год сильнее всего подешевели овощи и электроника, а подорожали услуги с документами и приемы ветеринаров. Рост цен коснулся образования, стоматологии и отдельных видов коммунальных услуг, выросли цены на транспорт
Фото: Андрей Любимов / РБК

Росстат оценил изменения цен на товары и услуги в России из наблюдаемой корзины за 2025 год. Отчет опубликован на сайте ведомства.

Данные приведены по состоянию на декабрь 2025 года. Сильнее всего за год (по сравнению с тем же месяцем 2024-го) подорожали:

  • повторное получение гербового документа (на 42,9%);
  • сосудосуживающий препарат «Нафазолин», 0,1%; продается, в частности, под названием «Нафтизин» в объеме 15 мл (на 34,7%);
  • удостоверение завещания в нотариальной конторе (на 33%);
  • лимоны (на 31,8% за килограмм);
  • кофе (килограмм, в зернах и молотый, на 25,8%);
  • прививка животного (на 22,8%);
  • аренда жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах (на 22,1%);
  • осмотр животного ветеринаром (на 21%);
  • препарат для лечения артериальной гипертензии «Беталок ЗОК», 10 таблеток (также на 21%);
  • печатный экземпляр газеты (на 20%).

Подешевело сильнее других товаров в основном продовольствие, а именно овощи (в пересчете на 1 кг все в среднем потеряли в цене 14,7%). Это:

  • капуста белокочанная (на 27,6%);
  • сладкий перец (на 22,8%);
  • картофель (на 21,5%);
  • десяток куриных яиц (на 20%);
  • огурцы (на 17,9%);
  • апельсины (на 17,8%);
  • лук репчатый (примерно на 17%);
  • помидоры (на 16,5%);
  • свекла (на 16%);
  • поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии (на 15%).

Цены на одежду, как взрослую так и детскую, в целом остались на том же уровне год к году. Незначительное подорожание показали ходовые лекарства, стройматериалы и отдельные категории продовольственных товаров. Например, колбаса, зеленый чай, мебель, ксилометазолин, парацетамол, пиломатериалы и строительные материалы в целом как категория показали рост до 5%. То же касается ежемесячной абонентской платы за доступ в интернет.

Существенный рост показали отдельные медицинские услуги, например удаление зуба с обезболиванием (на 13,6%), шиномонтаж (почти так же) и образование (высшее — на 12%). Примерно на столько же выросли цены на говядину, водоснабжение и сжиженный газ. Чуть меньше (на 12,4 и 12,5%) подорожали поездки в метро и на троллейбусе.

При этом в стране подешевели электроприборы — смартфоны (почти на 7%), стиральные машины (на 6,8%), холодильники (на 5%) электрочайники (на 5,7%). Мобильная связь, как следует из статистики, подешевела на 4,7%.

Все товары в среднем подорожали на 4,2%.

Росстат отслеживает потребительскую корзину (более 550 товаров и услуг) для расчета инфляции. Список актуализируют ежегодно. При этом агентство не занимается формированием потребительской корзины — она формируется Министерством труда и социальной защиты.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) отражает изменение во времени стоимости потребительской корзины — набора продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, потребляемых средним домохозяйством. Служит основным индикатором инфляции. Если индекс больше 100%, то это инфляция, если меньше — дефляция.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Росстат цены
