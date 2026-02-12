 Перейти к основному контенту
Инфографика РБК⁠,
До ₽1 тыс. за килограмм: что с ценами на огурцы в России. Инфографика

Средняя стоимость 1 кг огурцов в России достигла рекорда с 2020 года
Сюжет
Инфографика РБК
В феврале огурцы в России рекордно подорожали. Средняя цена за 1 кг в стране составила ₽317, а на Чукотке перевалила за ₽1 тыс. Насколько типично такое подорожание и где в России купить самые дешевые огурцы — в инфографике РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Согласно данным Росстата за 9 февраля, 1 кг свежих огурцов вырос в цене с конца декабря 2025 года на 50,2%, что сделало их самым сильно подорожавшим потребительским товаром среди измеряемых службой. На втором месте с большим отрывом свежие помидоры (22,3%), на третьем — картофель (13,3%).

Сезонное подорожание является типичным для огурцов. Обычно их стоимость достигает минимума в августе-сентябре, после чего начинает расти до рекордных значений февраля-марта. Такие колебания связаны с потребностью растений в тепле и большом количестве солнца, которые по мере сокращения светового дня и похолодания заменяют искусственным освещением и отоплением, а затраты на электроэнергию сказываются на ценах.

Даже с учетом сезонных колебаний зимой 2025/26 года цены на огурцы достигли рекордных 317 руб. за 1 кг. Максимальная стоимость 1 кг огурцов росла каждый год. Зимой 2020 года в среднем по России она составила 179 руб., 2022 года — 203 руб., 2024 — 279 руб. Основная причина взлета цен в нынешнем году — погодные условия. Сильные морозы в январе увеличили затраты на отопление теплиц, и, как следствие, выросла себестоимость тепличных овощей, рассказал в эфире Радио РБК зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Стоимость зеленого овоща сильно различается в разных регионах России. Дороже всего огурцы на севере страны: на Чукотке за килограмм придется отдать в среднем 1037 руб., в Магаданской области — 856 руб., на Камчатке — 617 руб., в Ненецком АО — 521 руб. Самые дешевые огурцы в южных Адыгее (177 руб.) и Дагестане (204 руб.), а также в Нижегородской области (232 руб.). В Москве цены на овощ близки к средним по стране — 320 руб., в Петербурге выше — 347 руб.

Цены на огурцы в среднем по стране растут быстрее цен на большинство других продуктов, стоимость которых регулярно отслеживает Росстат. Если 3 февраля 2020 года по цене 1 кг огурцов можно было купить 12,2 кг соли, 2,5 кг гречки и 475 г творога, то по данным на 2 февраля 2026 года, 1 кг зеленого овоща стоит как 14,3 кг соли, 4 кг гречки и 660 г творога. Среди продуктов питания, которые подорожали сильнее огурцов, — говядина, сахар, картофель, а также пшеничный хлеб и маргарин.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на фоне сообщений о резком подорожании огурцов в России начала проверку. Ведомство обратилось к крупнейшим производителям овощей защищенного грунта — компаниям, входящим в группы РОСТ, «ЭКО-культура», «Горкунов», «Магнит», «Теплицы регионов» и «Мое лето». В ФАС заявили, что проанализируют предоставленную информацию и, если будут основания, примут меры антимонопольного реагирования.

Ранее провести проверку предложил замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Он сообщил, что получает обращения от граждан, которые «не понимают, почему овощ сегодня стоит уже дороже экзотических фруктов».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Анастасия Сирина Анастасия Сирина, Светлана Прохорова Светлана Прохорова
Россия продукты огурцы цены цены на продукты рост цен на продукты Огурец Росстат
