Общество⁠,
0

Росреестр предложил поднять плату для юрлиц за выписку из ЕГРН

Росреестр предложил поднять плату для юрлиц за выписку из ЕГРН о недвижимости
В ведомстве пояснили, что стоимость выписки из ЕГРН об объекте недвижимости стоит уравнять с получением другого документа — выписки со сведениями об основных характеристиках недвижимости
Фото: Ксения Матвейшина / ТАСС
Фото: Ксения Матвейшина / ТАСС

Росреестр предлагает увеличить плату для юридических лиц за получение выписки из ЕГРН об объекте недвижимости на 17%, она составит до 1,64 тыс. руб., следует из подготовленного ведомством проекта приказа.

Сейчас размер платы за предоставление выписки из ЕГРН в электронном виде для юрлиц составляет 1,4 тыс. руб. Стоимость выписки об объекте недвижимости ниже, чем стоимость сведений об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, которая составляет 1,64 тыс. руб., говорится в пояснительной записке.

В пояснительной записке сказано, что повышение производится «в целях соблюдения баланса между объемом предоставляемых сведений и стоимостью соответствующих выписок из ЕГРН».

Выписка из ЕГРН — основной документ, подтверждающий право собственности на тот или иной объект недвижимости — квартиру, дом, гараж, садовый участок. В ней отражены характеристики недвижимости, информация о собственнике, наличии или отсутствии ограничений прав и обременений у объекта.

Выписка необходима при проведении сделок с недвижимостью, при оформлении залога, оспаривании сделок в суде, открытии наследства и оформлении завещания.

С 1 марта 2023 года персональные данные из ЕГРН не могут быть предоставлены третьим лицам без согласия владельца. Фамилию, имя и отчество собственника жилья и дату его рождения покажут только ему самому, его супруге или супругу, а также некоторым сотрудникам госорганов и нотариусам.

Той же весной были введены штрафы за продажу данных ЕГРН. Максимальный размер штрафа за продажу подобной информации составляет 600 тыс. руб. Согласно закону, наказанию не подлежат случаи предоставления подобной информации через нотариуса или портал «Госуслуги»

