Росреестр предложил увеличить срок регистрации сделок с жильем пожилых
Росреестр рассматривает возможность продления срока регистрации сделок с недвижимостью, находящейся в собственности пожилых людей. Об этом сообщили в Росреестре в ответ на запрос председателя комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова (есть в распоряжении РБК). Речь идет о попытках пресечь так называемую бабушкину схему при продаже жилья.
«Дополнительно отмечаем, что принимая во внимание сокращенные сроки государственной регистрации прав в отношении договоров купли-продажи жилого помещения, в целях обеспечения возможности принятия мер, направленных на случае выявления признаков прекращение регистрационных действий мошеннических действий, в настоящее время Росреестром прорабатываются предложения по внесению изменений в действующее законодательство в части увеличения срока государственной регистрации прав применительно к договорам купли-продажи жилых помещений, собственниками которых являются лица пожилого возраста», — сообщили в ведомстве.
Материал дополняется
