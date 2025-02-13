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Юрист рассказала о путанице с именем убийцы Пушкина в документах

Жорж Дантес в документах упоминается как Дантес Э., заметила юрист Коновалова, но пока не смогла добиться изменений. По ее версии, путаница возникла из-за имени героя романа «Граф Монте-Кристо» — моряке Эдмоне Дантесе
Памятник Александру Сергеевичу Пушкину
Памятник Александру Сергеевичу Пушкину (Фото: Александр Полегенько / ТАСС)

Имя Жоржа Шарля Дантеса, смертельно ранившего на дуэли поэта Александра Пушкина, оказалось неверно указано в официальных документах о месте этого события. Он указан как Дантес Э., заявила «Фонтанке» юрист Юлия Коновалова, которая два года добивается исправления ошибки.

Она предположила, что кто-то перепутал Жоржа Шарля Дантеса с персонажем из романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» — Эдмоном Дантесом. «Может быть, буква «Э» на клавиатуре рядом с буквой «Ж». А может, исполнитель тоже зачитывался романами Дюма. И даже есть версия, что это подтверждает теорию, будто А.С. Пушкин выжил и стал подписываться как А.Дюма», — пошутила Коновалова.

Ошибку юрист впервые заметила в 2023 году в распоряжении комитета Петербурга по охране памятников (КГИОП). Там написано: «Место, где 27 января 1837 г. состоялась дуэль поэта Пушкина А.С. с Дантесом Э.» На запрос Коноваловой ответили, что исправить ошибку не могут, пока не будут внесены изменения в постановление правительства. В КГИОП пообещали сообщить о проблеме в Минкульт.

Спустя год, в 2024-м, правка так и не была внесена, и юрист обратилась в Минкульт сама, но там сказали, что запрос об исправлении ошибки должен прийти от КГИОП. Коновалова вновь написала в комитет, и там сказали, что обратились в Минкульт, упомянув ее обращение. И вновь изменений в документе не произошло. Очередной запрос она направила в 2025 году.

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Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

«Я получила ответ, что для исправления приказа Министерства культуры РФ нужно исправить ошибку в постановлении правительства РФ. КГИОП СПб должен ее исправить и представить документы об этом в Министерство культуры РФ. Тогда они исправят свой приказ», — рассказала Коновалова.

В КГИОП подтвердили «Фонтанке», что в документах присутствует ошибка, при этом отметили, что для ее исправления организовано проведение государственной историко-культурной экспертизы за внебюджетный счет.

РБК обратился за комментарием в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры и Министерство культуры России.

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Дуэль Пушкина и Дантеса состоялась (27 января) 8 февраля 1837 года на окраине Санкт-Петербурга, в районе Черной речки. Поводом послужил анонимные сообщения, зачисляющие Пушкина в «орден рогоносцев», что было оскорбительным для поэта и его супруги Натальи Гончаровой. Дантес выстрелил первым и смертельно ранил Пушкина в живот, ответный выстрел попал в руку, которой Дантес прикрыл грудь. Поэт скончался спустя два дня.

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