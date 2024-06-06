ЦБ отметил день рождения Пушкина выпуском «сказочной» монеты

Памятная монета сделана из серебра и весит 31,1 г. На монете изображены герои «Сказки о царе Салтане»

Фото: пресс-служба ЦБ РФ Фото: пресс-служба ЦБ РФ Фото: пресс-служба ЦБ РФ Фото: пресс-служба ЦБ РФ Фото: пресс-служба ЦБ РФ

В день рождения великого русского поэта Александра Пушкина Банк России выпустил в обращение новую памятную монету, на которой изображены герои «Сказки о царе Салтане» — князь Гвидон и царевна Лебедь. Новая монета включена ЦБ в серию «Легенды и сказки народов России», стихи Пушкина стали первой авторской сказкой, удостоившейся попадания в эту серию.

«Сюжет сказки, многих персонажей и образы поэт позаимствовал из русского фольклора. Но именно пушкинские Гвидон и царевна Лебедь, сватья баба Бабариха и 33 богатыря, загадочный остров Буян вдохновили композиторов, режиссеров и художников на создание музыки, спектаклей, фильмов и картин. И в мир пушкинской поэзии многие из нас входят с «Царя Салтана», — говорится в сообщении ЦБ.

Video

Памятная монета имеет номинал 3 рубля и обязательна к приему по этому номиналу во все виды платежей. Однако вряд ли кто-то решится просто ей расплатиться, ведь монета сделана из серебра 925-й пробы и весит 31,1 грамма. Да и тираж монеты — всего 5 тыс. штук.

В 2024 году ЦБ уже выпустил несколько монет, посвященных 225-й годовщине со дня рождения Пушкина — серебряные (достоинством в 3 руб. и 100 руб.) и золотую (10 тыс. руб.). Однако наиболее массовый выпуск «пушкинских» монет пришелся на 1999 год, когда отмечалось двухсотлетие поэта. Тогда в обращение были выпущены не только малотиражные серебряные и золотые монеты, но и «пушкинский» рубль из нейзильбера, отчеканенный тиражом в 10 млн штук.