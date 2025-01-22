В Госдуме попросили СК провести расследование смерти Лермонтова

Депутат-режиссер, снявший себя в главной роли в фильме о Лермонтове, требует заново изучить обстоятельства гибели поэта. Его картину 40 лет назад на экраны не пустили, он объяснял это масонским заговором

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Депутат Госдумы Николай Бурляев попросил Следственный комитет (СК) провести расследование обстоятельств смерти поэта Михаила Лермонтова, погибшего на дуэли в 1841 году.

«Убедительно прошу Вас о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении Следственного комитета России», — говорится в обращении (цитата по «РИА Новости»).

По утверждению Бурляева, специалисты по баллистике, медицине, криминалистике и лермонтоведы десятилетиями называли следствие, проведенное сразу после гибели поэта, недобросовестным. Депутат обратил внимание, что Лермонтов умер от пули, попавшей в его тело «по невероятной для ровной поверхности траектории — снизу вверх, под углом почти в 40 градусов».

Лермонтов погиб на дуэли с отставным майором Николаем Мартыновым 15 (27) июля 1841 года на склоне горы Машук в Пятигорске. Причиной стал конфликт между ними, начавшийся двумя днями ранее в доме генерала Петра Верзилина. Лермонтов, беседуя с дочерью хозяина, шутливо посоветовал осторожно общаться с Мартыновым — «этим страшным горцем». Слова поэта услышали другие находившиеся в помещении, они рассмеялись, что вызвало ярость у Мартынова, он потребовал дуэли.

Поэт не верил, что Мартынов действительно будет стрелять и сам предупреждал, что делать этого не намерен. «Мартынов выстрелил так метко, что Лермонтов упал, как будто его скосило на месте, не сделав движения, ни назад, ни вперед. Пуля пробила его сердце и легкие», — рассказывал князь Васильчиков, присутствовавший при дуэли.

В «Байкальском медицинском журнале» рассматривались аспекты дуэли, в статье отмечалось, что угол направления раневого канала составлял 20-35 градусов к горизонтали, но не более 45 градусов. «Учитывая, что туловище Лермонтова в момент ранения было наклонено влево, то угол наклона резко уменьшается и принимает почти горизонтальное направление. А так как Лермонтов стоял немного выше Мартынова, то пуля при выстреле из его пистолета могла иметь приблизительно или слегка восходящее направление, попасть в область правой боковой поверхности туловища и проделать соответствующий раневой канал» — сказано в статье.

Бурляеву 78 лет, он — актер, режиссер и сценарист. В 1986 году он снял фильм «Лермонтов» с собой в главной роли, своей женой в роли матери поэта, а бабушку Лермонтова сыграла теща Бурляева. Картину в прокат не пустили, режиссер винил в этом «государственный заговор определенной мистической организации против двух величайших поэтов», имея в виду масонов. «Да, масонов, хотя в фильме они и не назывались даже, был лишь намек — масонские атрибуты в кадре. И за это, и за то, что я показывал Лермонтова — патриота страны, картину подвергли жесточайшей травле!», — рассказал Бурялев.

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Он избрался в Думу в 2021-м от партии «Справедливая Россия — За Правду» и работает зампредседателя комиссии по вопросам депутатской этики, а также первым зампредом комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.