Ларса фон Триера поместили в центр интенсивной терапии

У Ларса фон Триера в 2022-м диагностировали болезнь Паркинсона. В его кинокомпании отметили, что 68-летний режиссер чувствует себя хорошо в сложившейся ситуации, а центр интенсивной терапии — «дополнение к его личному жилью»

Ларс фон Триер на 71-м Каннском фестивале в 2018 году (Фото: Matthias Nareyek / Getty Images)

Датского режиссера Ларса фон Триера, у которого диагностировали болезнь Паркинсона, поместили в центр интенсивной терапии, сообщила продюсер Луиза Вест из его кинокомпании Zentropa в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«В настоящее время Ларс находится в медицинском центре, который может обеспечить ему лечение и уход, необходимые для его состояния. Это дополнение к его личному жилью. Ларс чувствует себя хорошо в сложившихся обстоятельствах», — говорится в сообщении (цитата по The Guardian).

Болезнь Паркинсона у режиссера диагностировали в 2022 году.

Болезнь Паркинсона — прогрессирующее нейродегенеративное заболевание. Известно, что это заболевание развивается из-за постепенной гибели нейронов, вырабатывающих дофамин. Среди основных симптомов — замедление двигательной активности, проблемы с памятью, трудности зрительно-пространственного восприятия и др. Чаще всего симптомы болезни Паркинсона появляются у людей после 50 лет, причем по мере старения вероятность развития этой болезни повышается.

Ларсу фон Триеру 68 лет. Он окончил Национальную датскую киношколу, с 1970-х занимался режиссурой. Первой его работой в «большом» кино стал фильм «Элемент преступления» (1984), получивший призы на кинофестивалях в Каннах, Чикаго и Мангейме.

Наибольшую известность фон Триеру принесли фильмы «Эпидемия» (1987) и «Европа» (1991), а также телесериал «Королевство» (1994). Режиссер является одним из основателей самого провокационного движения в современном кинематографе «Догма-95», в рамках которого он поставил фильм «Идиоты» (1998), вызвавший скандал откровенными сценами. Они присутствовали и в последующих работах режиссера.

За фильм 2011 года «Меланхолия» фон Триер получил «Золотую пальмовую ветвь» каннского фестиваля. Его картина «Танцующая в темноте» (2000) была номинирована на «Оскар» в номинации «Лучшая песня». Среди последних работ режиссера — «Антихрист», «Нимфоманка» и «Дом, который построил Джек».

В 2022 году, вскоре после сообщения о диагнозе, режиссер выпустил продолжение своего сериала «Королевство. Исход». В сентябре прошлого года стало известно, что фон Триер готовится к работе над новым фильмом с рабочим названием After (с англ. — «После»). Проект получил грант в размере 1,3 млн датских крон (примерно $192 тыс.) от Датского института кинематографии (DFI).