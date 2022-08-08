У режиссера Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона

Ларс фон Триер известен по фильмам «Эпидемия», «Европа», «Меланхолии», «Нимфоманка». В кинокомпании Zentropa сообщили, что, несмотря на болезнь, режиссер продолжит работу над текущими проектами

Ларс фон Триер (Фото: Imago stock&people / Global Look Press)

У 66-летнего датского режиссера Ларса фон Триера, номинанта на премию «Оскар» и обладателя «Золотой пальмовой ветви» Канн, диагностировали болезнь Паркинсона. Об этом сообщило датское издание CHP Post со ссылкой на кинокомпанию Zentropa.

В Zentropa рассказали, что информация о болезни режиссера была размещена с его согласия, и добавили, что Триер продолжит работу над третьим сезоном сериала «Королевство». Он станет последним для перезапуска телешоу «Королевство», выходившего в 1990-х годах.

Болезнь Паркинсона — прогрессирующее нейродегенеративное заболевание. Известно, что это заболевание развивается из-за постепенной гибели нейронов, вырабатывающих дофамин. Среди основных симптомов — замедление двигательной активности, проблемы с памятью, трудности зрительно-пространственного восприятия и др. Чаще всего симптомы болезни Паркинсона появляются у людей после 50 лет, причем по мере старения вероятность развития этой болезни повышается.

Ларс фон Триер родился в 1956 году в Копенгагене, окончил Национальную датскую киношколу, с 1970-х занимался режиссурой. Первой его работой в «большом» кино стал фильм «Элемент преступления» (1984), получивший призы на кинофестивалях в Каннах, Чикаго и Мангейме.

Наибольшую известность Ларсу фон Триеру принесли фильмы «Эпидемия» (1987) и «Европа» (1991), а также телесериал «Королевство» (1994). Режиссер также является одним из основателей самого провокационного движения в современном кинематографе «Догма-95», в рамках которого он поставил фильм «Идиоты» (1998), вызвавший скандал откровенными сценами. Они присутствовали и в последующих работах режиссера.

«Золотую пальмовую ветвь» канского фестиваля Ларс фон Триер получил за фильм 2011 года «Меланхолия». Также он является номинантом «Оскара» в номинации «Лучшая песня» за фильм 2000 года «Танцующая в темноте». Среди последних работ режиссера — «Антихрист», «Нимфоманка» и «Дом, который построил Джек».