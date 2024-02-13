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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

Россияне назвали желанные города для пенсии

Самыми желанными городами россиян для пенсии стали Сочи, Краснодар и Анапа
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Города Краснодарского края называли чаще всего те, кто желает на пенсии сменить место жительство, чаще всего россияне опирались на комфортность климата, близость к морю и красоту города
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Каждый третий россиянин (34%) мечтает о переезде на пенсии в другой город, еще 35% не задумывались над этим вопросом, а 31% место жительства менять не готовы. Такой вывод следует из результатов исследования, проведенного СберНПФ и Работа.ру (есть у РБК).

Сочи остался самым популярным местом для жизни на пенсии, его выбрали 26%. По сравнению с результатами прошлого года, его назвали на 3% россиян больше. В лидерах также Краснодар (19%), Анапа (18%), Минеральные воды (15%) и Санкт-Петербург (14%). Еще по 13% набрали Пятигорск с Ессентуками, переехать в Москву решили 12%, в Кисловодск и Калининград - 10 и 9% опрошенных.

Важнейшими критериями при выборе города респонденты назвали комфортный климат (66%), доля выбравших этот ответ за год выросла на 22%. Несколько менее важным россияне посчитали благоустроенность города (50%), близость моря (46%), спокойный темп жизни и развитость инфраструктуры (40 и 39%).

Каждый второй (48%) желающий переехать в другой город на пенсию решил сделать это с помощью собственных сбережений, 37% выразили готовность продать жилье в родном городе, по 6% хотят потратить на переезд пенсию или доход от инвестиций, а 4% - прибыль от бизнеса.

Исследование провели методом опроса в январе 2024 года среди совершеннолетних россиян во всех федеральных округах России.

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Фото:Константин Чалабов / РИА Новости

Как показал январский опрос Superjob, в среднем работающие россияне хотели бы получать пенсию в размере 47,6 тыс. руб. ежемесячно. Пенсии побольше хотят мужчины (48,7 тыс. руб. против 46,7 тыс. у женщин), а также россияне постарше (46,1 тыс. руб. у лиц до 34 лет и 49,1 тыс. руб. у тех, кто старше 45 лет).

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На размер желанной пенсии влияет и нынешний заработок - больше других, 50,3 тыс. руб., хотят получать зарабатывающие свыше 100 тыс. руб. в месяц, а также место жительства - в Москве и Санкт-Петербурге в среднем хотят получать 51,5 тыс. и 49 тыс. руб. соответственно.
 

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