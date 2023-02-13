Пушкинский музей ответил на сообщения об увольнении Лошак

В музее пояснили, что контракт Лошак истекает 2 апреля, до этого срока она продолжает работу

Марина Лошак (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Директор Пушкинского музея Марина Лошак продолжает работать в учреждении, сообщили РБК в пресс-службе музея.

«Я работаю, контракт до 2 апреля. До 2 апреля мы собираемся много всего наработать. А дальше не я решаю. Я просто работаю и ни о чем не думаю, потому что я так много работаю, дай бог сделать все как полагается, успеть все», — заявила РБК Лошак.

Ранее об увольнении Лошак сообщил главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и приводил следующую цитату: «По личным обстоятельствам я покидаю пост директора Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Я благодарна всем, кто все эти годы с нами сотрудничал и помогал совершить яркие выставочные проекты». Он отметил, что Лошак продолжит работать до 2 апреля, когда у нее истекает контракт.

Пушкинский музей в телеграм-канале позднее сообщил, что приведенная Венедиктовым цитата не принадлежит Лошак. «Сообщаем, что приводимые в кавычках слова не являются цитатой и не произносились М.Д. Лошак. Ее контракт истекает 2 апреля сего года, до этого срока она продолжает выполнять свои обязанности», — пояснили в музее.

Позднее Венедиктов удалил пост. «Виноват, добровольная отставка Марины Лошак не подтвердилась», — написал он.

На прошлой неделе стало известно об отставке гендиректора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, возглавлявшей музей с 2015 года. На эту должность назначили возглавлявшую Политехнический музей Елену Проничеву. Трегулова рассказала, что об увольнении узнала из СМИ. В Минкультуры объяснили ее уход завершением контракта. «Я очень поверхностно знакома с Еленой Владимировной Проничевой. Я даже не знаю, какое образование она получила и насколько ориентируется в истории искусства», — говорила Трегулова.

В конце января Минкульт потребовал от Третьяковки отчет о соответствии постоянной экспозиции «духовно-нравственным ценностям» после жалобы посетителя на наличие в некоторых произведениях «признаков деструктивной идеологии».

Вслед за Третьяковской галереей директор сменился в Русском музее. Вместо Владимира Гусева, возглавлявшего учреждение более 30 лет, временно исполнять обязанности директора будет Анна Цветкова, заместитель главы музея по развитию, просветительской и образовательной деятельности. Сам Гусев стал президентом Русского музея, он сосредоточится на координации реставрационных работ и развитии филиалов музея. В пресс-службе Русского музея объяснили увольнение Гусева «его личным обращением в Минкультуры в связи с завершением контракта».