Эксперты сочли редкостью 200-метровый разлом после землетрясения

Накануне «Роскосмос» опубликовал фото разлома около села Тепехан в турецкой провинции Хатай шириной 200 м и глубиной 30 м. Эксперты сочли это явление редким и заявили, что оно возникло из-за небольшой глубины землетрясения

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Появление 200-метрового разлома на поверхности земли после землетрясения — это редкость, заявили опрошенные РБК эксперты.

«Разлом шириной 200 м — это очень много», — сказал РБК директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

Он пояснил, что длина разлома зависит от нескольких факторов. Глубина землетрясения в Турции была не очень большой, однако при этом выделилось большое количество энергии. Ее объем, в свою очередь, зависит от площади очага землетрясения, уточнил собеседник. По его словам, если очаг землетрясения залегал на небольшой глубине, длина разлома будет больше, а вероятность его выхода на поверхность увеличится.

Землетрясение само по себе не может вызвать такое явление, отметил специалист.

«Такие разломы являются следствием и землетрясения, и действия сил тяжести, само землетрясение не может вызвать разлом шириной 200м на поверхности. Скорее всего это совместное действие сил тяжести и землетрясения», — сказал он.

Когда разломы выходят на поверхность земли, появляются нарушения, продолжил Шебалин. Например, могут сместиться дороги, как обычные, так и железные.

Землетрясения, подобные произошедшему в Турции, происходят редко, сказал другой опрошенный РБК эксперт, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов. Он указал, что разломы существуют повсеместно и бывают активными и неактивными. На первых, по словам эксперта, происходят землетрясения, а на вторых — нет.

«Подавляющее большинство землетрясений происходят вблизи такого рода разломов. Разломы в земной коре уже существуют. И если разлом существует и является активным, то есть его борта с какой-то скоростью перемещаются друг относительно друга, то значит на этом разломе происходят землетрясения», — отметил Завьялов.

При этом он подчеркнул, что «даже на активных разломах землетрясения не всегда происходят такие мощные, как неделю назад».

«Такие сильные землетрясения происходят редко, а слабые происходят ежедневно, ежечасно» — добавил специалист.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли близ границы Турции и Сирии в ночь на 6 февраля, за ними последовала серия более слабых подземных толчков. Эпицентр первого землетрясения, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, находился на глубине 7 км.

Землетрясение стало крупнейшим в стране с 1939 года. По последним данным AFAD, их число превышает 2,4 тыс. В Сирии погибли 3,5 тыс. человек, а в Турции, согласно последним данным — почти 30 тыс.

12 февраля «Роскосмос» опубликовал снимки тектонического разлома в окрестностях турецкого села Тепехан в провинции Хатай. Ширина трещины составила около 200 м, а глубина — 30 м.