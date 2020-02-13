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Стрельба на Лубянке ,  
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СМИ узнали о проверке в управлении ФСБ из-за съемки стрельбы на Лубянке

В ФСБ пройдут новые проверки из-за декабрьской стрельбы на Лубянке. Поводом стали появившиеся в открытом доступе видеозаписи инцидента, сделанные из служебных кабинетов, пишет «Коммерсантъ»
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

В управлении «П» службы экономической безопасности ФСБ назначена комплексная проверка, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Причиной стали события на Лубянке в декабре 2019 года, когда по штаб-квартире ФСБ открыл огонь житель Подольска Евгений Манюров.

В то время, когда велась стрельба, из окна кабинета управления «П» кто-то снимал события на камеру мобильного телефона. Но, как пишет газета, согласно внутренним приказам службы, сотрудники ФСБ должны отключать личные телефоны на входе в здание и не общаться со СМИ и интернет-ресурсами без одобрения руководства. А сделанные из окна кабинета записи вскоре попали в Telegram-каналы и СМИ, говорится в статье.

Как пишет «Коммерсантъ», в кабинете в это время находились восемь сотрудников, которые отмечали День военной контрразведки. Все они написали объяснительные, но выяснить, кто именно снимал перестрелку, пока не удалось.

Кроме того, как установила экспертиза, среди шести пуль, которые в итоге поразили нападавшего Манюрова, одна была выпущена из наградного оружия и еще одна — из служебного пистолета. При этом сотрудникам ФСБ, за исключением комендантской службы, не разрешается носить оружие в здании.

В итоге начальник управления Наиб Нагуманов принял решение провести комплексную проверку подразделения, говорится в статье.

Ранее в январе источник РБК, близкий к ФСБ, рассказал об увольнении из центрального аппарата ФСБ 16 человек, которые были причастны к съемке событий на Лубянской площади.

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ России.

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Общество

Стрельба у здания ФСБ произошла вечером 19 декабря. Огонь открыл 39-летний житель Подольска Евгений Манюров, его ликвидировали силовики. В результате нападения один сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, еще один позднее умер в больнице. Пострадали пять человек, включая одного гражданского.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Любовь Порываева
Теги: Лубянка, ФСБ
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