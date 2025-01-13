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Война санкций ,  
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China Southern до конца марта приостановит прямые рейсы Москва — Пекин

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Война санкций
China Southern до 30 марта остановила прямые рейсы по маршруту Москва — Пекин, однако билеты на рейсы со стыковкой остаются в доступе. В АТОР отметили, что это может затронуть 15–17 тыс. пассажиров
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Китайская авиакомпания China Southern с 20 января по 30 марта, до конца действия зимнего расписания, приостановила прямые рейсы по маршруту Москва — Пекин, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Там уточнили, что рейс под номером CZ342 должен выполняться ежедневно. Однако бронирование на последний такой рейс на сайте перевозчика доступно 19 января, а затем билеты появляются 30 марта. При этом рейсы между российской и китайской столицами с пересадкой в Гуанчжоу остаются доступными. Также можно купить билеты на маршруты Шэньчжень — Москва и Владивосток — Янцзи.

В АТОР отметили, что по маршруту Москва — Пекин рейсы выполняют четыре авиакомпании: кроме China Southern это «Аэрофлот», China Eastern и Hainan Airlines. Однако на большинство рейсов нет билетов на даты, совпадающие с празднованием китайского Нового года (29 января). По оценкам АТОР, учитывая вместимость самолетов и регулярность рейсов (три-четыре ежедневно), отмена полетов China Southern может затронуть 15–17 тыс. человек. Речь идет обо всех пассажирах, не только россиянах и не только туристах, уточнили в ассоциации.

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Представители турбизнеса отметили, что в основном сложности возникают с теми путешественниками, кто собирался через Пекин лететь в третьи страны. В одной из компаний сообщили АТОР, что сейчас речь идет о «нескольких десятках» организованных туристов, но их число будет увеличиваться, поскольку «процесс отмен только начался».

Причины отмены пока неизвестны: один из туроператоров утверждает, что авиакомпания «игнорирует запросы» на эту тему. Эксперты не исключают, что приостановка рейсов может быть связана с внутренними проблемами перевозчика и пересмотром маршрутной сети на фоне массовых поездок граждан Китая в период китайского Нового года.

АТОР не считает, что это связано с рекомендацией Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) воздержаться от полетов «в затронутом российском воздушном пространстве к западу от 60-го меридиана восточной долготы», что подразумевает в том числе небо над Москвой и Санкт-Петербургом. В ассоциации отметили, что приостановлены полеты только по одному маршруту и одной авиакомпании.

EASA выпустила обновленную рекомендацию 9 января. В Росавиации сочли этот шаг продолжением политики санкционного давления на российскую гражданскую авиацию. По оценке российского регулятора, директива призвана сократить число рейсов азиатских перевозчиков в аэропорты ЕС с использованием Транссибирской системы маршрутов в попытке «вернуть конкурентное преимущество для своих компаний, которое было утеряно».

РБК направил запрос в China Southern.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Елена Степанова
Москва-Пекин Пекин Москва отмена рейсов Китай АТОР
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