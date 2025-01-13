К месту крушения танкера «Волгонефть-239» насыпали дорогу. Видео
Около мыса Панагия спасатели проложили техническую дорогу, которая ведет к корме танкера «Волгонефть-239». 10 января обнаружили, что с корабля, который сел на мель в Черном море, произошла новая утечка мазута. Тогда к судну, сидящему на мели, решили проложить подъезды, с которых будут откачивать оставшийся на судне мазут.
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