 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
0 

К месту крушения танкера «Волгонефть-239» насыпали дорогу. Видео

К месту крушения танкера «Волгонефть-239» насыпали техническую дорогу
Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе

К месту крушения танкера «Волгонефть-239» насыпали дорогу. Видео
Video

Около мыса Панагия спасатели проложили техническую дорогу, которая ведет к корме танкера «Волгонефть-239». 10 января обнаружили, что с корабля, который сел на мель в Черном море, произошла новая утечка мазута. Тогда к судну, сидящему на мели, решили проложить подъезды, с которых будут откачивать оставшийся на судне мазут.

Для ликвидации разлива мазута в Черном море создали федеральный штаб
Политика

В Сочи произошло землетрясение

Как выглядит и что таит в себе Гренландия

Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео

Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Как тушат пожары в Калифорнии. Видео

Рейтинг лучших акций 2024 года

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Керченский пролив Черное море танкер мазут
Материалы по теме
Аксенов запланировал убрать последствия ЧС с мазутом до курортного сезона
Общество
Мишустин создал правительственную комиссию по очистке пляжей от мазута
Политика
Для ликвидации разлива мазута в Черном море создали федеральный штаб
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 105,05 (-0,04) Инвестиции, 10 янв, 17:58 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 101,91 (-0,38) Инвестиции, 10 янв, 17:58
Российским керлингистам продлили отстранение до конца сезонаСпорт, 15:35
Euractiv узнал об опасениях ЕС быть исключенным из переговоров по УкраинеПолитика, 15:25
Как открыть киберспортивный клуб: истории франчайзи ColizeumФраншизы, 15:22
«Уралсиб» использовал машинное обучение в работе с бизнес-клиентамиПресс-релиз, 15:19
Не только «цифра»: какими смыслами наделяют HR-технологии в Альфа-банкеТренды, 15:14
Моди открыл стратегически важный тоннель в Джамму и Кашмир в ИндииОбщество, 15:13
В Туле загорелось здание военного госпиталяОбщество, 15:08
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Тарасова ответила на новость об отказе Трусовой пробиваться на ОлимпиадуСпорт, 15:04
Компания Безоса отменила первый запуск ракеты New Glenn по техпричинамТехнологии и медиа, 14:48
Что формирует спрос на съемные квартиры в столичном регионе14:43
Самолет из Нью-Йорка внепланово сел в КазаниОбщество, 14:39
Правительство усилило льготную медицину для участников спецоперацииПолитика, 14:35
У приостановившего работу Музея истории ГУЛАГа сменился директорОбщество, 14:31
Джокович и Алькарас вышли во второй круг Australian OpenСпорт, 14:26