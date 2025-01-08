В поселке художников на севере Москвы загорелось реконструируемое здание
В поселке Соколе на севере Москвы загорелось здание, которое находится на реконструкции, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МЧС.
Пожар произошел по адресу: улица Врубеля, д. 3. Здание, согласно данным «Яндекс.Карт», соединяется с домом номер 1, в котором расположена организация Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (церковь мормонов).
Как уточнили в ведомстве, загорелась кровля двухэтажного здания. Площадь пожара составила 300 кв. м. На месте работают 74 специалиста и 19 единиц техники. Данные о пострадавших не поступали.
Сокол, также известный как «поселок художников», ‒ первый в Москве кооперативный жилой поселок, основанный в 1923 году. Изначально в нем жили сотрудники наркоматов, экономисты, художники, учителя, агрономы, техническая интеллигенция и рабочие. Сейчас поселок находится под охраной государства как памятник градостроительства первых лет советской власти.
В октябре пожар произошел на юге Москвы в многоэтажке, известной как «Дом-корабль». 14-этажное жилое здание было построено в 1970–1980-х годах.
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