Россияне рассказали, как часто засыпают на рабочем месте от усталости

Фото: David Oxberry / Global Look Press

Почти 20% россиян от усталости засыпают в общественном транспорте, более 10% могут уснуть прямо на рабочем месте, следует из результатов опроса платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter и фабрики Strong (есть у РБК).

Исследователи выяснили, что мужчины засыпают в транспорте после работы чаще, чем женщины (22% против 16%). Среди специалистов такое поведение более свойственно работникам в области строительства и недвижимости (26% респондентов). Чаще всего в транспорте от усталости засыпают сотрудники в возрасте от 25 до 34 лет (20%) из Петербурга (32%) и Москвы (21%).

Уснуть прямо на рабочем месте могут 11% опрошенных. Таких больше всего среди маркетологов, рекламщиков и пиарщиков — 16%. Столько же процентов опрошенных утверждают, что никогда не утомлялись так сильно, чтобы уснуть прямо на работе. Половина респондентов (52%) сказали, что если и устают, то без проблем добираются до кровати и спокойно засыпают.

Менее трети (28%) опрошенных признались, что после работы устают настолько, что мечтают как можно скорее добраться до дома и уснуть. Причем больше таких среди женщин — 32% против 25% среди мужчин. Возраст самых выматывающихся (30%) работников — 25–34 года. Их больше среди жителей Петербурга (43%), а работают они чаще в сфере продаж (38%) и маркетинга (37%).

Более чем у половины россиян степень утомления, по их словам, зависит от нагрузки (58%). В этой категории больше людей в возрасте от 35 до 40 лет (60%). Они проживают преимущественно в Подмосковье (65%) и работают администраторами (67%), в области недвижимости и строительства (59%), а также логистики и транспортных перевозок (58%).

Лишь 13% опрошенных даже к вечеру остаются бодрыми. Лидируют здесь мужчины — 18% против 8% женщин. Возрастной диапазон в этой группе — 18–24 года. Больше всего таких россиян проживают в Московской области (18%) и Приволжском федеральном округе (17%). В их числе айтишники (15%) и агенты по недвижимости (15%).