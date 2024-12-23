Россияне назвали главные связанные с работой расходы

«Авито»: расходы на обед и на коллег — одни из главных у работающих россиян

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Главными связанными с работой расходами у россиян являются траты на транспорт (36%), обеды на рабочем месте и доставку еду (30%), оплату услуг связи (22%) и подарки коллегам на праздники (20%), следует из опроса «Авито Реклама» и «Авито Работа» (есть у РБК).

В среднем жители России тратят 11 373 руб. в месяц на расходы, связанные с работой. Треть участников опроса (37%) заявили, что такие ежемесячные расходы составляют от 1 тыс. до 5 тыс. руб. Каждый пятый россиянин (21%) тратит от 5 тыс. до 10 тыс. руб., а 14% расходуют не более 1 тыс. руб.

Самые большие средние затраты по работе у россиян, занятых в автомобильном бизнесе (28 445 руб.), индустрии гостиничного бизнеса и туризма (22 546 руб.) и в сфере финансов (20 366 руб.).

Больше половины работающих россиян (55%) сообщили, что компенсация за расходы, связанные с работой, входит в их условия работы, а у 11% подобные льготы не предусмотрены. Основными расходами, которые покрывают работодатели, являются расходы на командировки (13%), транспортные расходы (13%), обучение или повышение квалификации (13%).

Эксперты «Авито Реклама» и «Авито Работа» опросили более 7 тыс. работающих россиян.

Ранее россияне рассказали, как часто меняли работу. В среднем россияне за свою жизнь меняли четыре места работы. Больше всего респондентов (33%) сообщили, что меняли работу два-три раза. Четверть опрошенных рассказали о четырех-пяти сменах работы. 11% признались, что делали это еще чаще — шесть-семь раз. Только 10% сообщили, что меняли работу один раз.