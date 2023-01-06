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Принц Гарри рассказал, что «отнял жизни» 25 человек в Афганистане

Принц признался, что не гордится этим, однако и не стыдится этого. Он начал службу в Афганистане в 2008 году и в общей сложности провел там десять лет. Мемуары принца Гарри поступят в продажу 10 января

Во время военной службы в Афганистане принц Гарри, герцог Сассекский убил 25 человек. Об этом он написал в своих мемуарах Spare («Запасной»), передает газета The Telegraph.

По словам принца, он не гордится тем, что убил 25 человек, но и не стесняется этого. В «разгар боя» он не воспринимал противников в качестве людей, а скорее как «шахматные фигуры, которые он убирал с доски».

Принц Гарри отслужил два срока в Афганистане, в общей сложности, начиная с 2008 года, он провел в стране десять лет.

Мемуары принца Гарри поступят в продажу 10 января. Книга написана совместно с известным журналистом и лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером. При создании мемуаров герцог Сассекский отказался консультироваться со своими родственниками и не стал показывать им содержание и наброски своего произведения.

В своих мемуарах принц Гарри также затронул отношения со своим старшим братом принцем Уэльским Уильямом. Он рассказал о драке, которая произошла между двумя принцами из-за жены принца Гарри Меган Маркл. Уильям пожаловался на Меган, назвав ее «тяжелой, грубой и резкой». В ответ Гарри заявил, что брат повторяет публикации прессы о его жене. В итоге спор перешел в потасовку.

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
принц Гарри Афганистан мемуары Великобритания королевская семья
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