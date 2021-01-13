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Путин назвал отстающие по строительству дорог регионы

Среди них — Пермский край, Крым, Карелия, Астраханская и Ростовская области. Путин попросил доложить ему результаты рассмотрения случаев, когда бюджет был не исполнен

Кассовое исполнение федерального бюджета на дорожное строительство отстает в нескольких регионах России, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Видеозапись совещания размещена на сайте Кремля.

«По объективно-субъективным причинам показатели кассы по некоторым регионам ниже, чем в 2019 году», — сказал Путин. Среди таких регионов президент назвал следующие: Пермский край, Смоленская область, Республика Крым, Астраханская область, Ростовская область, Карелия, Мордовия, Липецкая область, Мурманская область, Рязанская область, Еврейский автономный округ. По его словам, кассовое исполнение бюджета в этих регионах составило менее 93%.

Вице-премьер Марат Хуснуллин, в свою очередь, заметил, что такая ситуация связана с тем, что некоторые регионы получили выделенные средства позже. «Например, по Крыму мы решение приняли чуть позже, но регион практически полностью кассу выполняет. Есть вопросы, где подрядчики обанкротились, есть вопросы объективно, где не хватило рабочей силы», — сообщил Хуснуллин.

Хуснуллин указал, что правительство детально рассмотрит все случаи неисполнений, и выразил надежду, что в следующем году таких ситуаций не будет. «Я прошу доложить мне результаты вашего рассмотрения», —ответил Путин.

РБК обратился за комментарием в администрации перечисленных президентом регионов.

Правительство выделит более 172 млрд руб. на развитие дорог в регионах
Экономика
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Ранее Хуснуллин сообщил, что кассовое исполнение бюджета на дорожное строительство в России в 2020 году выросло с 95 до 99,1%. «Освоили свыше 880 млрд руб., а с учетом бюджетов субъектов эта сумма более 2 трлн руб. Эти деньги реально пришли в экономику и реально позволили достигнуть этих результатов», — сказал Хуснуллин.

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В августе Счетная палата подготовила отчет о содержании автомобильных трасс. Согласно документу, нормативным требованиям отвечают меньше половины региональных и муниципальных автодорог (44,2%). Доля автомобильных дорог федерального значения, соответствующих нормативным требованиям, составила 84,8%. Эксперты указали, что такая ситуация связана с объемом финансирования — протяженность региональных дорог почти в десять раз больше, чем федеральных (508 201 км против 57 227 км), а денег на их содержание выделяется в восемь раз меньше.

В конце декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в ближайшие три года правительство выделит регионам 172,3 млрд руб. на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог. Правительство рассчитывает, что эти средства позволят регионам создать современную и качественную дорожную инфраструктуру, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы, которые автоматизируют процессы управления трафиком и снизят число аварий.

Автор
Анастасия Батманова
При участии
Роман Кирьянов
Владимир Путин автодороги
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