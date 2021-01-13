Путин назвал отстающие по строительству дорог регионы

Среди них — Пермский край, Крым, Карелия, Астраханская и Ростовская области. Путин попросил доложить ему результаты рассмотрения случаев, когда бюджет был не исполнен

Кассовое исполнение федерального бюджета на дорожное строительство отстает в нескольких регионах России, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Видеозапись совещания размещена на сайте Кремля.

«По объективно-субъективным причинам показатели кассы по некоторым регионам ниже, чем в 2019 году», — сказал Путин. Среди таких регионов президент назвал следующие: Пермский край, Смоленская область, Республика Крым, Астраханская область, Ростовская область, Карелия, Мордовия, Липецкая область, Мурманская область, Рязанская область, Еврейский автономный округ. По его словам, кассовое исполнение бюджета в этих регионах составило менее 93%.

Вице-премьер Марат Хуснуллин, в свою очередь, заметил, что такая ситуация связана с тем, что некоторые регионы получили выделенные средства позже. «Например, по Крыму мы решение приняли чуть позже, но регион практически полностью кассу выполняет. Есть вопросы, где подрядчики обанкротились, есть вопросы объективно, где не хватило рабочей силы», — сообщил Хуснуллин.

Хуснуллин указал, что правительство детально рассмотрит все случаи неисполнений, и выразил надежду, что в следующем году таких ситуаций не будет. «Я прошу доложить мне результаты вашего рассмотрения», —ответил Путин.

РБК обратился за комментарием в администрации перечисленных президентом регионов.