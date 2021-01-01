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Экономика ,  
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Правительство выделит более 172 млрд руб. на развитие дорог в регионах

Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

В ближайшие три года правительство выделит регионам 172,3 млрд руб. на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

В правительстве отметили, что федеральное финансирование позволит регионам создать современную и качественную дорожную инфраструктуру, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы, которые автоматизируют процессы управления трафиком и способны снизить число аварий на дорогах.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

В августе Счетная палата представила отчет, посвященный содержанию автомобильных трасс. Согласно документу, меньше половины региональных и муниципальных автодорог (44,2%) соответствует нормативным требованиям. За последние два года их доля выросла всего на 1,1%. Доля автомобильных дорог федерального значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась на 7%. Нормативам соответствовало 84,8% федеральной дорожной сети.

Эксперты указывали, что на качество региональных дорог влияет размер финансирования. Так, протяженность региональных дорог почти в десять раз больше, чем федеральных (508 201 км против 57 227 км), а денег на их содержание выделяется в восемь раз меньше. Счетная плата организовала проверку, которая показала, что в среднем на содержание 1 км дорожной сети федерального значения в 2019 году приходилось 2,2 млн руб., в то время как на содержание 1 км региональных дорог — 288 тыс. руб.

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