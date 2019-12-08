Советник Трампа заявил о схожести стрельбы на авиабазе США с терактом

Советник Трампа заявил о схожести стрельбы на авиабазе США с терактом

По словам Роберта О’Брайена, произошедшее «выглядит как террористическая атака». Такой же версии придерживается ФБР. Из-за стрельбы, которую устроил служащий из Саудовской Аравии, погибли четыре человека, включая нападавшего

Дональд Трамп и Роберт О'Брайен (Фото: Tom Brenne / Reuters)

Стрельба на авиабазе ВМС США во Флориде, в результате которой погибли четыре человека, могла быть терактом. Об этом в эфире CBS заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

«На мой взгляд, произошедшее выглядит как террористическая атака <...> Я не хочу предвосхищать итоги расследования, но, кажется, это [нападавший] мог быть кто-то радикализированный либо здесь [в США], либо <...> пока неясно, были ли у него какие-либо связи с другими [радикальными] организациями», — заявил О’Брайен.

При этом советник Трампа утверждает, что не обладает специальной информацией по делу. По словам О’Брайена, он сделал выводы о возможности теракта по публичным данным. Как уточняет Reuters, ФБР также расследует инцидент исходя из того, что стрельба была результатом теракта: об этом заявила спецагент Рейчел Рохас.

В начале декабря на базе морской авиации Пенсакола во Флориде служащий из Саудовской Аравии открыл стрельбу. В результате погибли четыре человека, включая нападавшего, еще около десятка пострадали.