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Советник Трампа заявил о схожести стрельбы на авиабазе США с терактом
По словам Роберта О’Брайена, произошедшее «выглядит как террористическая атака». Такой же версии придерживается ФБР. Из-за стрельбы, которую устроил служащий из Саудовской Аравии, погибли четыре человека, включая нападавшего
Дональд Трамп и Роберт О'Брайен (Фото: Tom Brenne / Reuters)

Стрельба на авиабазе ВМС США во Флориде, в результате которой погибли четыре человека, могла быть терактом. Об этом в эфире CBS заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

«На мой взгляд, произошедшее выглядит как террористическая атака <...> Я не хочу предвосхищать итоги расследования, но, кажется, это [нападавший] мог быть кто-то радикализированный либо здесь [в США], либо <...> пока неясно, были ли у него какие-либо связи с другими [радикальными] организациями», — заявил О’Брайен.

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При этом советник Трампа утверждает, что не обладает специальной информацией по делу. По словам О’Брайена, он сделал выводы о возможности теракта по публичным данным. Как уточняет Reuters, ФБР также расследует инцидент исходя из того, что стрельба была результатом теракта: об этом заявила спецагент Рейчел Рохас.

В начале декабря на базе морской авиации Пенсакола во Флориде служащий из Саудовской Аравии открыл стрельбу. В результате погибли четыре человека, включая нападавшего, еще около десятка пострадали.

В ФБР уточнили, что нападавшим был Мухаммед Саид аль-Шамрани, который проходил обучение на военной базе. По данным спецслужбы, он стрелял из легально приобретенного пистолета. По данным The Wall Street Journal, власти Саудовской Аравии проверяют, мог ли нападавший примкнуть к радикальным группировкам в ходе поездки в королевство в прошлом году.

Автор: Артём Губенко
Теги: ВМС США, теракт, советник
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