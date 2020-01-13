Экономист назвал самый несчастливый возраст в жизни

Согласно исследованию экономиста Дэвида Блэнчфлауэра, «кривая счастья» населения выглядит как буква U во всех странах мира, вне зависимости от среднего уровня доходов, и достигает низшей точки в середине жизни

В среднем, наименее счастливыми в странах с развивающейся экономикой себя чувствуют люди в возрасте 48,2 лет, а в странах с развитой — в возрасте 47,2 лет, следует из исследования профессора Дартмутского колледжа Дэвида Блэнчфлауэра, передает Bloomberg.

Чтобы установить взаимосвязь между возрастом и уровнем счастья, он изучил данные из 132 стран. По словам Блэнчфлауэра, для каждой страны можно нарисовать «кривую счастья», которая будет похожа на букву U — пик несчастья приходится на средние годы вне зависимости от среднего уровня доходов или продолжительности жизни.

К развивающимся странам профессор относит, например, Россию, Украину и Турцию, а к развитым — США, Великобританию и Германию.

В другом исследовании, распространенном 13 января, он указал на то, что после Великой депрессии (мировой кризис 1930-х годов, вызванный биржевым крахом в США. — РБК) устойчивость сообществ, порожденных глобализацией, снизилась, в связи с чем людям, проходящим через кризис среднего возраста, стало особенно тяжело справиться с потрясениями.