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Экономист назвал самый несчастливый возраст в жизни

Согласно исследованию экономиста Дэвида Блэнчфлауэра, «кривая счастья» населения выглядит как буква U во всех странах мира, вне зависимости от среднего уровня доходов, и достигает низшей точки в середине жизни

В среднем, наименее счастливыми в странах с развивающейся экономикой себя чувствуют люди в возрасте 48,2 лет, а в странах с развитой — в возрасте 47,2 лет, следует из исследования профессора Дартмутского колледжа Дэвида Блэнчфлауэра, передает Bloomberg.

Чтобы установить взаимосвязь между возрастом и уровнем счастья, он изучил данные из 132 стран. По словам Блэнчфлауэра, для каждой страны можно нарисовать «кривую счастья», которая будет похожа на букву U — пик несчастья приходится на средние годы вне зависимости от среднего уровня доходов или продолжительности жизни.

К развивающимся странам профессор относит, например, Россию, Украину и Турцию, а к развитым — США, Великобританию и Германию.

В другом исследовании, распространенном 13 января, он указал на то, что после Великой депрессии (мировой кризис 1930-х годов, вызванный биржевым крахом в США. — РБК) устойчивость сообществ, порожденных глобализацией, снизилась, в связи с чем людям, проходящим через кризис среднего возраста, стало особенно тяжело справиться с потрясениями.

Россияне назвали самые счастливые сферы работы
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Согласно ноябрьскому опросу ВЦИОМ, определенно или скорее счастливыми себя считают 81% россиян. Основной причиной своего счастья они назвали семью (29%), здоровье (22%), наличие хорошей работы (13%), детей (12%) и общую удовлетворенностью жизнью (12%).

При этом 17% респондентов, заявивших, что они скорее или определенно несчастливы, свое положение чаще всего объясняли материальными трудностями (15%) и плохим положением дел в стране (10%).

Автор: Константин Нагаев
Теги: возраст, счастье
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