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Социологи подсчитали долю счастливых россиян
Таких оказалось большинство. Основными причинами своего счастья россияне назвали наличие семьи, здоровья, хорошей работы и детей. Только 17% опрошенных ВЦИОМом назвали себя несчастными

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 81% граждан России считает себя определенно или скорее счастливым. Об этом сообщает «РИА Новости».

Основной причиной своего счастья россияне назвали наличие семьи. Так ответили 29% респондентов. На второе место опрошенные поставили здоровье, а также жизнь свою собственную и близких (22%). Среди еще трех причин оказались наличие хорошей работы (13%), детей (12%) и общая удовлетворенность жизнью (12%).

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В свою очередь, 17% россиян назвали себя скорее или определенно несчастными. Чаще всего это связано с материальными трудностями (15%) и плохим положением дел в стране (10%). Кроме того, причинами своего несчастья опрошенные назвали плохое состояние здоровья (5%), низкий уровень и задержку зарплаты (5%).

По данным опроса, почти половина граждан России (48%) считают, что среди их близких и знакомых примерно поровну как счастливых, так и несчастливых людей. 31% респондентов, отвечая на соответствующий вопрос, сказали, что в их окружении больше счастливых людей, 17% ответили противоположно.

Опрос был проведен 15 ноября в виде интервью по телефону. Респондентами стали 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Автор: Михаил Юшков
Теги: ВЦИОМ, опрос, счастье
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