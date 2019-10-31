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Россияне назвали самые счастливые сферы работы

Самые счастливые люди трудятся на госслужбе, в сфере медицины и фармацевтики, говорится в исследовании специалистов Headhunter, передает ТАСС.

Опрошенные оценили по шкале от нуля до десяти, в какой мере они счастливы на своей работе. Соискатели из медицинской и фармацевтической сфер оценили свой уровень счастья на уровне 6,1 балла. Чуть меньше — 5,9 балла — получили сотрудники госслужбы и некоммерческих организаций. На третьем месте по уровню счастья оказалось управление персоналом с 5,8 балла. По итогам опроса, менее счастливыми себя чувствуют сотрудники автомобильного бизнеса (4,4 балла) и рабочий персонал (4,7 балла).

Самыми счастливыми работниками в России оказались жители ХМАО (6,3 балла), а наименее счастливы сотрудники в Ставропольском крае (4,5 балла).

Опрос проводился с 21 по 27 октября, в нем участвовали 5,5 тыс. респондентов.

Ранее россияне назвали самую скучную работу. В списке оказалась работа охранником — ее выбрали 13% россиян. Помимо этого, в список скучных профессий вместе с грузчиком и водителем россияне включили профессию депутата.

Теги: работа, профессия, счастье
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