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Конституционный суд предписал выдавать родным медкарты умерших пациентов

Суд признал не соответствующими Конституции нормы закона, позволяющие медикам уклоняться от предоставления родным покойного информации о ходе его лечения
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новасти

Конституционный суд (КС) признал необходимость внесения поправок в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», с тем чтобы исключить возможность такой трактовки его норм, которая позволяет медикам отказывать близким родственникам умершего пациента в доступе к информации о его лечении.

В постановлении, опубликованном на сайте КС, отмечается, что отказ в получении такой информации существенно затрагивает права граждан и причиняет им страдания, особенно тогда, как «супруг или родственник имеет подозрения, что к гибели близкого ему человека привела несвоевременная или некачественно оказанная медицинская помощь».

В связи с этим КС признал часть положений закона не соответствующими Конституции и предписал внести в законодательство поправки. А до тех пор пока это не сделано, медицинские организации должны следовать правилам, прописанным в самом постановлении КС.

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При поступлении от вдовы или вдовца умершего пациента (а равно его близких родственников и лиц, указанных в подписанном самим пациентом согласии) соответствующего запроса медучреждение обязано:

  • предоставить медицинские документы умершего пациента для ознакомления с возможностью снятия копий;
  • при наличии документов в электронной форме — предоставить к ним доступ.

Отказать медучреждение может только в том случае, если до своей смерти сам пациент «выразил запрет на раскрытие сведений о себе, составляющих врачебную тайну».

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Поводом для принятия КС своего решения стала жалоба Риммы Свечниковой, которой суды всех уровней отказали в возможности получить копии документов о ходе лечения его покойного супруга на том основании, что содержащаяся в них информация составляет врачебную тайну.

«Правоприменительные решения, принятые по делу гражданки Свечниковой Риммы Дмитриевны, подлежат пересмотру в установленном порядке, если для этого нет иных препятствий», — говорится в постановлении КС.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Конституционный суд, врачи, персональные данные
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