Конституционный суд предписал выдавать родным медкарты умерших пациентов

Суд признал не соответствующими Конституции нормы закона, позволяющие медикам уклоняться от предоставления родным покойного информации о ходе его лечения

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Конституционный суд (КС) признал необходимость внесения поправок в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», с тем чтобы исключить возможность такой трактовки его норм, которая позволяет медикам отказывать близким родственникам умершего пациента в доступе к информации о его лечении.

В постановлении, опубликованном на сайте КС, отмечается, что отказ в получении такой информации существенно затрагивает права граждан и причиняет им страдания, особенно тогда, как «супруг или родственник имеет подозрения, что к гибели близкого ему человека привела несвоевременная или некачественно оказанная медицинская помощь».

В связи с этим КС признал часть положений закона не соответствующими Конституции и предписал внести в законодательство поправки. А до тех пор пока это не сделано, медицинские организации должны следовать правилам, прописанным в самом постановлении КС.

При поступлении от вдовы или вдовца умершего пациента (а равно его близких родственников и лиц, указанных в подписанном самим пациентом согласии) соответствующего запроса медучреждение обязано: