Конституционный суд разрешил сдавать жилье под богослужения

Конституционный суд признал, что жилье призвано удовлетворять не только материальные потребности, но и духовные нужды хозяев. А потому не увидел нарушения в разрешении проводить богослужения в жилом доме

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Разрешение собственника жилья проводить в нем богослужения или иные религиозные обряды само по себе не означает превращения жилого дома в культовое сооружение. Такое решение вынес Конституционный суд (КС), рассмотрев жалобу жительницы Ростовской области Ольги Гламоздиновой, которую оштрафовали на 10 тыс. руб. после того, как она разрешила Церкви христиан адвентистов седьмого дня использовать ее дом в поселке Веселом для проведения богослужений, обрядов и церемоний в течение четырех часов в неделю.

Подразделение Росреестра, а затем и суды сочли, что, заключив с Церковью христиан адвентистов седьмого дня соответствующий договор и разрешив религиозной организации зарегистрироваться по адресу дома, Гламоздинова нарушила норму закона, запрещающую использовать земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства, не по целевому назначению (ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ).

КС признал, что размещение культовых сооружений или административных зданий религиозных организаций возможно лишь на земельных участках с такими видами использования, как «осуществление религиозных обрядов» или «религиозное управление и образование». Однако в жилом доме, по мнению КС, вполне возможно время от времени проводить богослужения, так как жилье призвано удовлетворять не только материальные потребности граждан, но и их духовные нужды.

Не означает автоматической трансформации жилья в культовое сооружение и государственная регистрация в нем религиозной организации, отмечается в решении КС.

По итогам рассмотрения жалобы Гламоздиновой КС пришел к выводу, что дело о наложенном на нее штрафе подлежит пересмотру. Он также указал на необходимость при рассмотрении подобных дел в будущем «исходить из всей совокупности фактических обстоятельств, свидетельствующих о трансформации жилого помещения в культовое или административное».