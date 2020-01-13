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ФАС заинтересовалась повышением тарифов сотовыми операторами

Замглавы ведомства пообещал, что ФАС внимательно изучит этот вопрос, хотя жалоб на повышение тарифов пока не поступало
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба изучит обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами. Об этом сообщил РБК замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

По его словам, жалоб на повышение тарифов не поступало. «Согласно предварительной информации, обсуждается вопрос о корректировке некоторых архивных тарифных планов. Мы внимательно изучим обоснованность повышения цен», — отметил Голомолзин.

Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь
Технологии и медиа

Сотовые операторы «МегаФон» и «ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн») в конце декабря стали отправлять своим клиентам сообщения о повышении стоимости тарифов для некоторых абонентов. «МегаФон» должен повысить стоимость архивных тарифов с 13 января, а «ВымпелКом» — с 16 января.

В «МегаФоне» пересмотр условий некоторых архивных планов объяснили ростом потребления услуг абонентами. В «ВымпелКоме» рассказали, что повышение стоимости архивных тарифных планов вызвана затратами на реализацию требований законов и интенсивное развитие инфраструктуры.

Эксперты объяснили повышение тарифов сотовой связи
Технологии и медиа

Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин пояснил РБК, что повышение стоимости архивных тарифных планов объясняется тем, что операторы регулярно их обновляют, учитывая отсутствие роста в сегменте голосовой мобильной связи и большого объема мобильного трафика.

В свою очередь генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что каждый год у абонентов удваивается объем скачивания данных, а значит, и хранить данных операторам нужно больше. По его мнению, в этом случае повышение цен может стать ежегодным.

В феврале 2018 года Российский союз промышленников и предпринимателей предупреждал, что исполнение всех требований «пакета Яровой» может привести к росту тарифов для населения на 90% из-за необходимости операторов компенсировать затраты. Так, затраты МТС РСПП оценивал в 43 млрд руб., «ВымпелКома» — в 63 млрд руб., «МегаФона» — приблизительно в 40 млрд руб. Сами операторы грозились поднять расценки в несколько раз.

Авторы: Артем Филипенок, Александра Посыпкина
Теги: ФАС, МегаФон, ВымпелКом
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