ФАС заинтересовалась повышением тарифов сотовыми операторами

Замглавы ведомства пообещал, что ФАС внимательно изучит этот вопрос, хотя жалоб на повышение тарифов пока не поступало

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Федеральная антимонопольная служба изучит обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами. Об этом сообщил РБК замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

По его словам, жалоб на повышение тарифов не поступало. «Согласно предварительной информации, обсуждается вопрос о корректировке некоторых архивных тарифных планов. Мы внимательно изучим обоснованность повышения цен», — отметил Голомолзин.

Сотовые операторы «МегаФон» и «ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн») в конце декабря стали отправлять своим клиентам сообщения о повышении стоимости тарифов для некоторых абонентов. «МегаФон» должен повысить стоимость архивных тарифов с 13 января, а «ВымпелКом» — с 16 января.

В «МегаФоне» пересмотр условий некоторых архивных планов объяснили ростом потребления услуг абонентами. В «ВымпелКоме» рассказали, что повышение стоимости архивных тарифных планов вызвана затратами на реализацию требований законов и интенсивное развитие инфраструктуры.