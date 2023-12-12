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В Росгвардии назвали нужное число людей для охраны всех школ России

Росгвардия: для охраны всех учебных заведений России понадобится ₽600 млрд в год
Реализовать охрану всех объектов Минпросвещения по России сотрудниками Росгвардии сложно из-за нагрузки на бюджет: потребуется около 600 млрд руб. в год, - сообщил представитель ведомства в Думе
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Около 700 тыс. новых сотрудников Росгвардии и около 600 млрд руб. в год нужны для охраны всех учебных заведений в России, такие подсчеты советник директора Росгвардии Игорь Пышкин на заседании в Госдуме.

По его словам, вопрос об охране всех объектов Минпросвещения в России прорабатывался еще два года назад, однако из-за нагрузки на бюджет такое сложно реализовать.

«Что касается действующей системы предотвращения вооруженных нападений на школы, у нас есть сотрудник ЧОП, у нас есть рамка и у нас есть тревожная кнопка», — напомнил Пышкин.

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В мае 2021 года фракция «Справедливой России» в Госдуме предложила обратиться к правительству с предложением возложить обеспечение безопасности школ по всей России на Росгвардию.

Тогда член центрального комитета КПРФ Дмитрий Новиков назвал предложение целесообразным, если оно не повлечет раздувание штата Росгвардии. В ЛДПР предложили также обносить школы заборами, чтобы проникнуть на территорию можно было только через два-три КПП.

«Сегодня большинство школ нашей страны охраняется частными охранными предприятиями. Как правило, сотрудники — люди пенсионного возраста, что не очень эффективно», — отметила глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

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Инициатива поручить охрану школ Росгвардии появилась после стрельбы в казанской гимназии, в результате которой погибли девять человек, включая семерых учеников. Еще 21 человек пострадал. Огонь открыл выпускник гимназии Ильназ Галявиев.

Верховный суд Татарстана 13 апреля 2023 года назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима и штраф 200 тыс. руб. Его также обязали выплатить потерпевшим 22 млн руб. компенсации.

Глава Росгвардии Виктор Золотов тоже считает, что охраной школ должны заниматься ЧОПы, так как для привлечения этой службы не хватит численности сотрудников и финансирования. Он объяснил, что средняя стоимость одного поста охраны ЧОПа на 2021 год составляла 134 тыс. руб. в месяц. «Мы не можем поставить ни Росгвардию, ни сотрудников вневедомственной охраны, для этого нам потребуется численность еще нескольких армий и финансирование, естественно, немного большее, чем требует ЧОП», — пояснил Золотов.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что обеспечение охраны каждой школы России хотя бы одним сотрудником Росгвардии потребует привлечения минимум 170 тыс. человек.

«Мы должны понимать, что это предложение, при всей его привлекательности, обойдется бюджету очень и очень дорого <...> человек в погонах получает не только денежное содержание — государство тратит огромные средства на его социальные гарантии», — заключил депутат.

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Росгвардия охрана школы Минпросвещения стрельба в школе

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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