Охранница из брянской школы объяснила, почему не заметила ружье у ученицы

Галина Черткова на заседании суда сказала, что не заметила ничего подозрительного перед стрельбой. Под арест также отправили директора фирмы, где она работает, задержаны завхоз гимназии № 5 и отец стрелявшей ученицы

Галина Черткова (Фото: Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области)

Советский суд Брянска арестовал сотрудницу частной охранной организации (ЧОО) «Эскалибур» Галину Черткову, которая работала в брянской гимназии № 5, где ученица 7 декабря открыла стрельбу из ружья, сообщила пресс-служба судов Брянской области.

Черткову обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК; до пяти лет лишения свободы). Под стражу ранее отправили директора охранной организации Сергея Поддубного. Ему инкриминируется та же статья, что и Чертковой. По данным «РИА Новости», «112» и Baza, также задержана завхоз гимназии, где произошла стрельба, — Лариса Католикова.

По версии следствия, женщина, являясь сотрудником «Эскалибура», пустила в здание гимназии школьницу с охотничьим ружьем, из которого та выстрелила в одноклассников. Двое учеников, включая эту школьницу, погибли, пятеро получили ранения. На заседании суда Черткова сказала, что в день, когда произошла стрельба, она наблюдала за учениками и близлежащей территорией. По ее словам, «девочки шли одетые как обычно».

«То есть то, что несла эта девочка, в глаза не бросалось. Я подозрительного ничего там не видела. <…> По слухам-то говорят, что она несла его [ружье] в тубусе. <…> Это был скрытый пронос. Я не видела, ваша честь, ничего подозрительного», — сказала охранница.

В связи с произошедшим задержан отец девочки, которая устроила стрельбу, Дмитрий Афанаскин.

Baza писала, что в отношении мужчины возбудили дело по ст. 224 УК (небрежное хранение огнестрельного оружия; до двух лет лишения свободы). По данным канала, Дмитрию принадлежал дробовик «Бекас-3», из которого стреляла его дочь, и у него было разрешение на хранение и ношение. Shot пишет, что в отношении Афанаскина возбуждено еще одно дело — о доведении до самоубийства. Возбуждение второго дела против него позже подтвердил ТАСС.

На допросе Афанаскин говорил, что не заметил пропажи оружия.