МВД из-за сбоя попросило не посещать отделы ГИБДД

МВД из-за сбоя попросило россиян сегодня не посещать отделы ГИБДД

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

МВД России попросило граждан сегодня воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД из-за технического сбоя. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Сбой произошел в работе информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность межрайонных регистрационных подразделений Госавтоинспекции. Из-за неполадок увеличилось время регистрации автомобилей.

Специалисты устраняют причины сбоя. В МВД заверили, что после восстановления работы сервиса граждане смогут получить необходимые им государственные услуги вне зависимости от графика выходных — отделы ГИБДД будут работать до последнего клиента. Ведомство пообещало сообщить о возобновлении работы в обычном режиме.

О масштабных сбоях в работе отделов ГИБДД по всей стране начали рассказывать автомобилисты из разных регионов накануне, 3 октября, пишет Autonews. В местных подразделениях ГИБДД проблему также подтвердили.