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В США назвали номинантов на премию «Золотой глобус»

В США объявили номинантов на 80-ю премию «Золотой глобус»
Больше всего номинаций среди фильмов получила картина «Банши Инишерина», среди сериалов — «Начальная школа Эбботт». В числе актеров на награду претендует Брендан Фрейзер, который снялся в «большом кино» впервые за десять лет
Брендан Фрейзер
Брендан Фрейзер (Фото: John Phillips / Getty Images)

Голливудская ассоциация иностранной прессы (Hollywood Foreign Press Association, HFPA) объявила номинантов на 80-ю премию «Золотой глобус».

Лидером по числу номинаций среди сериалов стала «Начальная школа Эбботт» (пять номинаций), среди фильмов — «Банши Инишерина» режиссера Мартина Макдоны с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном в главных ролях. Лента претендует на награды в восьми номинациях, в том числе «Лучшая комедия или фильм». В этой категории также поборются «Вавилон» Дэмьена Шазелла, «Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, «Достать ножи: Стеклянная луковица» Райана Джонсона и «Треугольник печали» Рубена Эстлунда.

В номинации «Лучший драматический фильм» выдвинуты «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона, «Элвис» База Лурмана, «Фабельманы» Стивена Спилберга, «Тар» Тодда Филда и «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински.

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На награду в номинации «Лучший драматический сериал» претендуют «Лучше звоните Солу», «Корона», «Дом Дракона», «Озарк» и «Разделение». В аналогичной категории для комедийных сериалов представлены «Начальная школа Эббот», «Медведь», «Хитрости», «Убийства в одном здании» и «Уэнсдэй».

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выдвинуты «RRR: Рядом ревет революция» (Индия), «На Западном фронте без перемен» (Германия), «Решение уйти» (Южная Корея), «Близко» (Бельгия, Франция, Нидерланды) и «Аргентина, 1985» (Аргентина).

На «Лучшего режиссера» номинированы Джеймс Кэмерон («Аватар: Путь воды»), Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт («Все везде и сразу»), Баз Лурман («Элвис»), Мартин Макдонах («Банши Инишерина») и Стивен Спилберг («Фабельманы»).

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Брендана Фрейзера, который вернулся в кино после десятилетнего перерыва, номинировали в категории «Лучшая мужская роль в драматическом фильме» за фильм «Кит». С ним в этой номинации поборются Остин Батлер («Элвис»), Хью Джекман («Сын»), Билл Найи («Жить») и Джереми Поуп («Проверка»).

Номинантов выбрали 96 членов HFPA и, впервые в истории организации, 103 международных избирателя из отраслевых организаций, известных зарубежных кинофестивалей и профессионалов журналистики из 62 стран.Церемония вручения «Золотого глобуса» пройдет 10 января.

Предыдущая церемония проходила в онлайн-формате, HFPA объявили бойкот ряд студий и кинокомпаний, а телеканал NBC отказался транслировать мероприятие. Поводом стало расследование газеты Los Angeles Times о коррупционных схемах в ассоциации. Как писал Variety, недовольство также вызвало то, что как минимум два десятилетия в группе выборщиков ассоциации (в 2021 году она состояла из 87 человек) не было ни одного темнокожего.

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