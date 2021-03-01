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Кто получил «Золотой глобус» в 2021 году. Фоторепортаж

В США вручили кинопремии «Золотой глобус». Из-за пандемии коронавируса церемония прошла в формате видеоконференции. Лучшим фильмом стала драма «Земля кочевников», награду в области анимации взял мультфильм «Душа». Лауреаты премии в 2021 году — в фоторепортаже РБК
Фото:Peter Kramer / Zuma / ТАСС
Фото: Peter Kramer / Zuma / ТАСС
Лучшим драматическим фильмом стал «Земля кочевников» о потерявшей из-за кризиса работу американке. Хлои Чжао также получила награду как лучший режиссер
Фото:Christopher Polk / NBC / ZUMA / ТАСС
Фото: Christopher Polk / NBC / ZUMA / ТАСС
Вторая часть «Бората» признана лучшей комедией, а Саша Барон Коэн — лучшим комедийным актером
Фото:Christopher Polk / NBC / ZUMA / ТАСС
Фото: Christopher Polk / NBC / ZUMA / ТАСС
Награду в номинации «Лучший драматический актер» посмертно присудили Чедвику Боузману за роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза». Боузман умер в прошлом году в возрасте 43 лет от онкологического заболевания
Фото:Christopher Polk / NBC / ZUMA / ТАСС
Фото: Christopher Polk / NBC / ZUMA / ТАСС

Лучшей драматической актрисой стала Андра Дэй (в центре), награду присудили за роль в фильме «Соединенные Штаты против Билли Холидей». Победителя в номинации объявлял актер Хоакин Феникс (на сцене) 

Фото:Peter Kramer / NBC / ZUMA / ТАСС
Фото: Peter Kramer / NBC / ZUMA / ТАСС
Лучшая актриса в комедии или мюзикле — Розамунд Пайк, сыгравшая главную роль в фильме «Аферистка». Победительницу объявил актер и продюсер Бен Стиллер
Фото:NBC / ZUMA / ТАСС
Фото: NBC / ZUMA / ТАСС

Луший анимационный фильм — «Душа» студии Pixar. Награду получили продюсер Дана Мюррей и режиссеры Пит Доктер и Кемп Пауэрс (Пауэрс — в кадре на экране планшета)

Фото:Handout / HFPA / Getty Images
Фото: Handout / HFPA / Getty Images

Лучший сценарий — Аарон Соркин, «Суд над чикагской семеркой»

Фото:Christopher Polk / NBC / ZUMA / ТАСС
Фото: Christopher Polk / NBC / ZUMA / ТАСС

Лучший фильм на иностранном языке — «Минари» о семье корейских иммигрантов в США. Награду получил режиссер Ли Айзек Чун

Фото:Peter Kramer / NBC / ТАСС
Фото: Peter Kramer / NBC / ТАСС

Лучшим драматическим сериалом признана «Корона» о жизни британской монаршей семьи. Джиллиан Андерсон, сыгравшая в нем премьер-министра Маргарет Тэтчер, стала лучшей актрисой второго плана в сериале

Фото:Christopher Polk / NBC / ZUMA / ТАСС
Фото: Christopher Polk / NBC / ZUMA / ТАСС

Джош О'Коннор назван лучшим актером в драматическом сериале за роль принца Чарльза в «Короне»

Фото:Peter Kramer / NBC / ZUMA / ТАСС
Фото: Peter Kramer / NBC / ZUMA / ТАСС

Лучшим комедийным сериалом признан «Шиттс Крик», лучшей актрисой в комедийном сериале стала Кэтрин О'Хара, сыгравшая там одну из главных ролей. На фото она с мужем, продюсером Бо Уэлшем. Лауреата объявил актер Кристиан Слейтер

Фото:Peter Kramer / Zuma / ТАСС
Фото: Peter Kramer / Zuma / ТАСС
Лучший актер в мини-сериале — Марк Руффало за роль в «Я знаю, что это правда». На фото он с женой Санрайз Койни
Фото:Christopher Polk / NBC / ZUMA / ТАСС
Фото: Christopher Polk / NBC / ZUMA / ТАСС

Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале — Аня Тейлор-Джой, исполнительница главной роли в «Ходе королевы». Сам сериал также признан лучшим в своей категории

Фото:Christopher Polk / NBC / Reuters
Фото: Christopher Polk / NBC / Reuters

Награду как лучший актер второго плана в мини-сериале получил Джон Бойега за «Голос перемен»

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