Кто получил «Золотой глобус» в 2021 году. Фоторепортаж
Лучшей драматической актрисой стала Андра Дэй (в центре), награду присудили за роль в фильме «Соединенные Штаты против Билли Холидей». Победителя в номинации объявлял актер Хоакин Феникс (на сцене)
Луший анимационный фильм — «Душа» студии Pixar. Награду получили продюсер Дана Мюррей и режиссеры Пит Доктер и Кемп Пауэрс (Пауэрс — в кадре на экране планшета)
Лучший сценарий — Аарон Соркин, «Суд над чикагской семеркой»
Лучший фильм на иностранном языке — «Минари» о семье корейских иммигрантов в США. Награду получил режиссер Ли Айзек Чун
Лучшим драматическим сериалом признана «Корона» о жизни британской монаршей семьи. Джиллиан Андерсон, сыгравшая в нем премьер-министра Маргарет Тэтчер, стала лучшей актрисой второго плана в сериале
Джош О'Коннор назван лучшим актером в драматическом сериале за роль принца Чарльза в «Короне»
Лучшим комедийным сериалом признан «Шиттс Крик», лучшей актрисой в комедийном сериале стала Кэтрин О'Хара, сыгравшая там одну из главных ролей. На фото она с мужем, продюсером Бо Уэлшем. Лауреата объявил актер Кристиан Слейтер
Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале — Аня Тейлор-Джой, исполнительница главной роли в «Ходе королевы». Сам сериал также признан лучшим в своей категории
Награду как лучший актер второго плана в мини-сериале получил Джон Бойега за «Голос перемен»