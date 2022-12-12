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Водителей перестанут наказывать за следы антидепрессантов в организме

«Коммерсантъ»: ГИБДД перестанет наказывать водителей за следы ряда лекарств в организме
Полицейским рекомендовано не возбуждать дела в отношении водителей, в организме которых найдены следы, к примеру, фенибута, феназепама и ряда антидепрессантов. Директива связана с решением КС от 27 ноября, отмечает газета

Инспекторы ГИБДД временно не будут возбуждать дела в отношении водителей, в организме которых найдены следы лекарств, не относящихся к наркотическим или психотропным средствам. Соответствующие рекомендации направлены в региональные управления, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой текст письма за подписью начальника Госавтоинспекции Михаила Черникова, подлинность которого подтвердили два источника.

В частности, рекомендовано не направлять в суды материалы по ст. 12.8 (пьяное вождение) и ч. 3 ст. 12.27 (употребление алкоголя, наркотиков или психотропных веществ после ДТП) КоАП, в случае если в ходе медицинского освидетельствования в организме водителя были обнаружены ряда следы «лекарственных веществ». Среди таких веществ, к примеру, фенибут, феназепам, ряд антидепрессантов. Производство по таким делам должно быть прекращено в связи с отсутствием состава преступления, сказано в рекомендациях.

Как отмечает «Коммерсантъ», новая директива связана с решением КС по делу Василия Шевелева, у которого в августе прошлого года в ходе медосвидетельствования в организме нашли габапентин — препарат для лечения эпилепсии, не относящийся к наркотическим или психотропным. Суд первой инстанции лишил Шевелева прав.

Тем не менее Салехардский горсуд, где Шевелев обжаловал решение, обратил внимание на то, что в примечании к ст. 12.8 КоАП записан запрет употреблять алкоголь, наркотики, «психотропные или иные вызывающие опьянение» вещества, но санкция за лекарства в организме не предусмотрена.

КС провел проверку и признал ст. 12.8 КоАП не соответствующей нормам Конституции. С 27 ноября, постановил КС, суды не должны лишать прав и назначать штраф, если в акте медосвидетельствования сказано о лекарствах, не относящихся к психотропным. Теперь, следует из письма ГИБДД, даже материалы, которые могли бы стать основанием для применения санкций, в суды поступать не будут.

В начале декабря депутаты от ЛДПР рассказали «Известиям» о подготовке поправок в КоАП, которые освободят автомобилистов от ответственности при обнаружении в организме следов запрещенных веществ, не относящихся к психотропным или наркотическим лекарствам. Такие вещества входят в состав многих жаропонижающих, болеутоляющих или антигистаминных препаратов, и тесты на наркотики могут дать положительный результат.

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Список наркотических и психотропных препаратов утвержден постановлением правительства России № 681 от 30 июня 1998 года. В него не входит ряд веществ, ухудшающих внимание и реакцию. Такие компоненты могут содержаться даже в привычных лекарствах, рассказал газете врач нарколог-психиатр Александр Ковтун.

По его словам, в препаратах, разрешенных к свободной продаже в аптеках, содержание веществ, влияющих на внимание и реакцию, минимально. При соблюдении доз, указанных в инструкции, опьяняющего воздействия на человека такие лекарства не оказывают, добавил эксперт.

До этого начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Москве Александр Быков предлагал создать реестр влияющих на водителей препаратов, употребление которых будет являться противопоказанием к вождению транспорта. «Хотя бы на упаковке давайте нарисуем красный круг, машинку и перечеркнем, чтобы люди, покупая лекарства, понимали», — говорил он в июле.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
лекарства наркотики ГИБДД водители
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