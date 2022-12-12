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Аналитики зафиксировали снижение числа ищущих работу мужчин моложе 45 лет

Сервис Superjob обнаружил процентное снижение соискателей-мужчин моложе 45 лет по 14 профессиям в декабре по сравнению с мартом. По восьми профессиям выросло число ищущих работу женщин
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В России по 14 профессиональным позициями с марта по декабрь в процентном соотношении уменьшилось число соискателей-мужчин моложе 45 лет, следует из данных исследования сервиса для поиска работы Superjob, которые есть в распоряжении РБК.

«В большей части рассмотренных профессиональных групп средний возраст соискателей-мужчин вырос. <...> Количество «возрастных» соискателей не стало больше — процентное соотношение изменилось за счет уменьшения числа соискателей моложе 45 лет», — говорится в исследовании.

Аналитики изучили 300 тыс. активных резюме, чтобы установить гендерное и возрастное распределение соискателей 15 позиций в марте и декабре 2022 года.

Анализ проводился по 15 профессиям: курьер, грузчик, охранник, программист, фрезеровщик, инженер-механик, инженер контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), комплектовщик, инженер-энергетик, электрик, плотник, тестировщик/QА, оператор станков с числовым программным управлением (ЧПУ), менеджер по продажам, системный администратор. Среди них увеличения числа соискателей старше 45 лет не произошло только для позиции тестировщика/QА.

Больше всего доля «возрастных» соискателей выросла для профессий инженер-механик (17%), плотник (15%), охранник (14%) инженер-энергетик и инженер КИПиА (по 13%). Сильнее всего — на три года — увеличился средний возраст ищущих работу на позиции системных администраторов, инженеров КИПиА и инженеров-механиков. Снижение возраста произошло только у программистов за счет роста в категории соискателей до 24 лет, то есть выпускников вузов и колледжей.

Аналитики также зафиксировали рост числа соискателей-женщин для некоторых из этих профессий: например, на 6% больше анкет женщин появилось для вакансий комплектовщиков и менеджеров по продажам, на 5% — курьеров и тестировщиков, на 4% — охранников.

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РБК ранее опубликовал результаты исследования HeadHunter, согласно результатам которого за первые две недели октября в России более чем на 50% по сравнению с тем же периодом сентября выросло количество вакансий, предлагающих временную работу. Чаще всего на таких условиях искали курьеров, менеджеров по продажам, упаковщиков, водителей, а также продавцов, операторов call-центров, учителей, врачей и программистов.

В HeadHunter заинтересованность работодателей во временных сотрудниках объяснили потребностью заменить мобилизованных работников на период службы. Другой возможной причиной роста числа временных вакансий сервис назвал желание работодателей оптимизировать рабочие места и адаптироваться под меняющиеся реалии рынка труда.

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