Ракова рассказала о трудоустройстве 111 тыс. молодых москвичей

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

С начала 2019 года свыше 111 тыс. молодых москвичей нашли работу при поддержке столичной службы занятости, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Сейчас свыше 60% молодых специалистов успешно находят работу при поддержке службы занятости.

Не имея за плечами большого опыта, молодые специалисты обладают вместе с тем рядом важных преимуществ, отмечает Ракова, это способности к обучению, высокая адаптивность, новаторское и креативное мышление. «При этом мы понимаем, что трудоустройство таких соискателей может сопровождаться определенными сложностями: проблемами самоопределения, нереалистичной оценкой собственных навыков, неумением продать себя как специалиста и в целом непониманием рынка труда», — отметила заммэра. Поэтому эксперты службы занятости предоставляют помощь в профориентации, разработке индивидуального карьерного сценария, составлении конкурентоспособного резюме и сопроводительного письма, а также сопровождают на собеседовании.

На данный момент в базе столичных центров занятости находится свыше 400 тыс. вакансий. Наибольшую популярность у молодых соискателей традиционно имеет сфера услуг. Три самые востребованные отрасли, на которые в 2022 году пришлось подавляющее число закрытых благодаря службе занятости вакансий, — это ресторанный бизнес (40%), офисные позиции (20%) и розничная торговля (17%).

Помимо этого со стороны работодателей существует запрос и на рабочие специальности: например, инженеры различного профиля, слесари, токари, операторы-наладчики станков с ЧПУ и так далее. Чтобы помочь молодежи построить карьеру в перспективном направлении, обещающем стабильность и возможность карьерного роста, столичная служба занятости начала активное сотрудничество с лучшими промышленными предприятиями Москвы.

Всего сейчас в столичную службу занятости входят 57 отделов трудоустройства, большинство из которых расположено в центрах госуслуг «Мои документы». Два флагманских центра занятости находятся на улице Щепкина (метро «Проспект Мира») и улице Шаболовка (метро «Шаболовская»).