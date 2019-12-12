Пробки в Москве достигли десяти баллов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 63,23 (-0,34) Quote, 13:21
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 70,43 (-0,03) Quote, 13:21
Путин попросил Медведева и Собянина увековечить память Лужкова Общество, 21:18 Сенат утвердил нового посла США в России Политика, 21:09 Топ-10 востребованных профессий на рынке труда Москвы Партнерский материал, 21:06 Трамп заявил о скором заключении торговой сделки с Китаем Политика, 21:01 Спасатели нашли погибшего после пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» Общество, 20:52 После пожара на «Адмирале Кузнецове» завели уголовное дело Общество, 20:45 Трутнев обозначил цели по развитию ЕАО для нового главы региона Политика, 20:43 В Госдуме предложили наказывать за учебу за рубежом у нежелательных НКО Политика, 20:36 Роскошь и инвестиции: как состоятельные люди вкладывают в себя и будущее РБК и Райффайзенбанк, 20:35 Нурмагомедов назвал следующего соперника неприятным человеком Спорт, 20:30 Полиция Украины назвала имена подозреваемых в убийстве Шеремета Общество, 20:26 Телеканал сообщил о первом интервью Зеленского журналистам из России Политика, 20:14 Пробки в Москве достигли десяти баллов Общество, 20:08 Полиция Украины назвала основную версию убийства журналиста Шеремета Общество, 20:05
Общество ,  
0 
Пробки в Москве достигли десяти баллов
Больше всего движение затруднено на центральных улицах города. ЦОДД рекомендовал москвичам отложить поездки на личном транспорте до позднего вечера
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Загруженность дорог в Москве к вечеру 12 декабря достигла максимального значения — десяти баллов, сообщили РБК в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Как отметили в ведомстве, такая ситуация продержалась около 20 минут. «Основные затруднения были в центре, вылетные магистрали ехали стабильно», — сообщили в центре.

Как отметили в ЦОДД, в центре города с утра было ограничено движение в связи с траурными мероприятиями (прощанием с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, которое прошло в храме Христа Спасителя). В ведомстве добавили, что скопление машин образовалось в том числе из-за новогоднего ажиотажа и продолжающихся ремонтных работ на МКАД и Волоколамском шоссе.

По данным ЦОДД, движение освободится после 21:00 мск.

Как следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 19:50 мск уровень загруженности на дорогах в Москве составил восемь баллов, на 20:10 — семь баллов. По прогнозу сервиса сложная обстановка сохранится в ближайший час. К 21:00, как ожидается, уровень заторов составит шесть баллов, а к 22:00 — четыре.

Общество
ЦОДД рекомендовал москвичам отказаться от автомобиля в вечерний час пик

Согласно карте, движение затруднено по Третьему транспортному и Садовому кольцам, Москворецкой, Кремлевской и Софийской набережным. Пробки также образовались на Новом Арбате, Тверской улице, Большой Лубянке и на Крымском Валу.

ЦОДД ранее рекомендовал москвичам отказаться от личных автомобилей в вечерний час пик и отложить поездки на более позднее время — после 21:00.

Авторы: Алена Прохоренко, Наталия Анисимова
Теги: Москва, пробки, ЦОДД
Материалы по теме
На МКАД образовалась пробка из-за аварии с грузовиком
Общество
В Москве второй день подряд зафиксировали девятибалльные пробки
Общество
ЦОДД предупредил москвичей о пробках из-за дождя и дачников
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter