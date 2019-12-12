Пробки в Москве достигли десяти баллов

Больше всего движение затруднено на центральных улицах города. ЦОДД рекомендовал москвичам отложить поездки на личном транспорте до позднего вечера

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Загруженность дорог в Москве к вечеру 12 декабря достигла максимального значения — десяти баллов, сообщили РБК в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Как отметили в ведомстве, такая ситуация продержалась около 20 минут. «Основные затруднения были в центре, вылетные магистрали ехали стабильно», — сообщили в центре.

Как отметили в ЦОДД, в центре города с утра было ограничено движение в связи с траурными мероприятиями (прощанием с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, которое прошло в храме Христа Спасителя). В ведомстве добавили, что скопление машин образовалось в том числе из-за новогоднего ажиотажа и продолжающихся ремонтных работ на МКАД и Волоколамском шоссе.

По данным ЦОДД, движение освободится после 21:00 мск.

Как следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 19:50 мск уровень загруженности на дорогах в Москве составил восемь баллов, на 20:10 — семь баллов. По прогнозу сервиса сложная обстановка сохранится в ближайший час. К 21:00, как ожидается, уровень заторов составит шесть баллов, а к 22:00 — четыре.