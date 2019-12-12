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ЦОДД рекомендовал москвичам отказаться от автомобиля в вечерний час пик

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует отказаться от использования автомобиля в вечерний час пик в Москве. Поездки лучше отложить на более позднее время — после 9 вечера, сообщает пресс-служба ЦОДД.

«Поездки на личных автомобилях лучше сместить на более позднее время — после 21 часа», — говорится в сообщении.

По данным ЦОДД, сейчас движение в городе «сильно осложнено», а количество автомобилей в столице в преддверии Нового года сильно увеличилось. «Стабильно едут по направлению в область Рязанский проспект, шоссе Энтузиастов, Волгоградский проспект, Ярославское шоссе, СВХ, Мичуринский проспектт, Ленинградское шоссе», — заявили в ЦОДД.

Днем в центре города было ограничено движение, на МКАД и Волоколамском шоссе продолжаются ремонтные работы. Сейчас наибольшие затруднения наблюдаются в центральной части города, а на вылетных магистралях движение рабочее.

По данным портала «Яндекс.Пробки», загруженность московских дорог в четверг вечером достигла 9 баллов. По прогнозу портала, к 21:00 мск уровень заторов упадет до шести баллов, а к 22:00 мск — до четырех.

Ранее в ЦОДД предупредили москвичей, что своего пика загрузка дорог достигнет 23–29 декабря по причине притока транспорта из-за МКАД. В это время по вечерам ожидаются пробки в восемь–девять баллов.

Ожидается, что после 16 декабря число автомобилей на дорогах Москвы вырастет в среднем на 50 тыс. в сутки, а с 23 по 29 декабря — на 150 тыс. Свободнее дороги станут к вечеру 30 декабря. По прогнозу ЦОДД, 31 декабря возможны лишь локальные пробки у крупных торговых центров и развлекательных заведений.
 

Теги: ЦОДД, пробки, Москва
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