ЦОДД рекомендовал москвичам отказаться от автомобиля в вечерний час пик

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует отказаться от использования автомобиля в вечерний час пик в Москве. Поездки лучше отложить на более позднее время — после 9 вечера, сообщает пресс-служба ЦОДД.

«Поездки на личных автомобилях лучше сместить на более позднее время — после 21 часа», — говорится в сообщении.

По данным ЦОДД, сейчас движение в городе «сильно осложнено», а количество автомобилей в столице в преддверии Нового года сильно увеличилось. «Стабильно едут по направлению в область Рязанский проспект, шоссе Энтузиастов, Волгоградский проспект, Ярославское шоссе, СВХ, Мичуринский проспектт, Ленинградское шоссе», — заявили в ЦОДД.

Днем в центре города было ограничено движение, на МКАД и Волоколамском шоссе продолжаются ремонтные работы. Сейчас наибольшие затруднения наблюдаются в центральной части города, а на вылетных магистралях движение рабочее.

По данным портала «Яндекс.Пробки», загруженность московских дорог в четверг вечером достигла 9 баллов. По прогнозу портала, к 21:00 мск уровень заторов упадет до шести баллов, а к 22:00 мск — до четырех.