Мосгорсуд оставил Абызова под арестом

Мосгорсуд оставил под арестом экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова. Такое решение приняла судья Светлана Борисова, передает корреспондент РБК.

Абызову вменяется организация преступного сообщества (ОПС) и мошенничество на сумму в 4 млрд руб. Потерпевшими по делу проходят миноритарные акционеры компаний «Сибэко» и РЭС, которые, по версии следствия, контролировал Абызов. Экс-министр был взят под стражу решением Басманного суда 27 марта.

Адвокаты Абызова в ходе заседания просили суд избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест в квартире на проспекте 60-летия Октября либо залог в 1 млрд руб. (эту сумму ранее предложил выплатить бизнесмен Роман Троценко).

Абызов и его защита настаивали, что следствие не привело доказательств его причастности к преступлениям. Адвокат Руслан Кожура назвал обвинение расплывчатым и неконкретным. Сам Абызов, выступавший на заседании по видеосвязи из СИЗО, заявил, что вменяемое ему деяние относится ко времени, когда он был министром, а его активы были в доверительном управлении, и решений он не принимал.