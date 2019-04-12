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Задержание Абызова ,  
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Мосгорсуд оставил Абызова под арестом

Мосгорсуд оставил под арестом экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова. Такое решение приняла судья Светлана Борисова, передает корреспондент РБК.

Абызову вменяется организация преступного сообщества (ОПС) и мошенничество на сумму в 4 млрд руб. Потерпевшими по делу проходят миноритарные акционеры компаний «Сибэко» и РЭС, которые, по версии следствия, контролировал Абызов. Экс-министр был взят под стражу решением Басманного суда 27 марта.

Адвокаты Абызова в ходе заседания просили суд избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест в квартире на проспекте 60-летия Октября либо залог в 1 млрд руб. (эту сумму ранее предложил выплатить бизнесмен Роман Троценко).

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Абызов и его защита настаивали, что следствие не привело доказательств его причастности к преступлениям. Адвокат Руслан Кожура назвал обвинение расплывчатым и неконкретным. Сам Абызов, выступавший на заседании по видеосвязи из СИЗО, заявил, что вменяемое ему деяние относится ко времени, когда он был министром, а его активы были в доверительном управлении, и решений он не принимал.

Следователь Сергей Степанов возражал, что Абызов должен содержаться в СИЗО, поскольку может повлиять на свидетелей или скрыться: так, незадолго до задержания он планировал уехать в Белград.

Защита указывала суду также на нарушение порядка возбуждения дела и подследственности. Дело находится в производстве центрального аппарата СКР. «159-я статья — это подследственность МВД. Или же допускается расследование тем органом, который выявил преступление. В данном случае это ФСБ», — объяснил РБК адвокат Алексей Кирсанов. Из материалов дела также следует, что руководитель управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Иван Ткачев направил рапорт об обнаружении признаков преступления не председателю СКР Александру Бастрыкину, как полагается согласно приказам о межведомственном взаимодействии, а его подчиненному — и.о. руководителя главного управления СКР по расследованию особо важных дел Ростиславу Рассохову.

Теги: Мосгорсуд, Михаил Абызов
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