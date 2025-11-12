В Москве началось прощание с народным артистом Владимиром Симоновым
Церемония прощания c народным артистом России Владимиром Симоновым прошла в Большом фойе Театра Вахтангова в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости».
После панихиды его похоронят на Троекуровском кладбище.
Симонов умер в больнице в ночь на 9 ноября, ему было 68 лет. В театре Вахтангова, где актер служил с 1988 года, причиной смерти назвали сердечную недостаточность
Симонов был лауреатом премии «Чайка», Российской национальной актерской премии «Фигаро» имени Андрея Миронова, премии «Хрустальная Турандот».
В 1981 году Владимир Симонов дебютировал в кино. В его фильмографии — более 150 ролей, в том числе в картины «Одиноким предоставляется общежитие», сериалы «Граница. Таежный роман», «Дети Арбата», «Каменская».
